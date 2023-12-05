Nasıl satın alınır?
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Yazılım yönetimi, bir kurum bünyesindeki yazılım varlıklarının yaşam döngüsünün yönetilmesidir.
Yazılım varlıkları için akıllı yönetim uygulamaları, işletmenizin karmaşık lisansları yönetmesine ve ihlalleri önlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca gerekenden az veya çok lisans dağıtıyorsanız bunu tespit ederek karlı çıkmanızı bile sağlayabilir.
Yazılım yönetimi, uygunsuz kullanımın önüne geçmekten ibaret değildir. Aynı zamanda işletmenizi korumanıza ve üretkenliğin önündeki engelleri kaldırmanıza yardımcı olabilir ve iş açısından da akıllıca bir stratejidir.
Yazılım varlıklarınızın gereksinimlerinize ne kadar uygun olduğunu tespit edip gereksiz ürünleri çıkarın veya kaynakları başka bir yere tahsis edin.
İzin verilmeyen sitelerden dosya indirilmesini engelleyerek kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle bilgisayarlara virüs bulaşması riskini azaltın.
Autodesk yazılımlarının yüklenip kullanıma sunulmasıyla ilişkili sık düşülen şu yaygın hatalardan kaçının:
Yazılımların sorumluluk bilinciyle yönetilmesi için izlenecek politika ve prosedürleri belirleyin. Mesela yazılım satın alınırken izlenecek merkezi bir prosedür benimsenebilir ve yazılımların kullanımını düzenleyen bir kurumsal politika beyanı hazırlanabilir.
Yazılım varlıklarınızın bir envanterini çıkarıp yetkileriniz kapsamında izin verilenlerle karşılaştırarak uygunluk şartlarını karşılayıp karşılamadıklarını tespit edin. Bu adım, güncel olmayan veya gereksiz yazılımları tespit etmenize de yardımcı olabilir.
İşletmeniz değişip büyürken uygunsuz kullanımın önüne geçmek için düzenli olarak kurum içi planlı denetimler gerçekleştirin.
Yazılım varlık yönetimi için en iyi uygulamalar ve endüstri standartları Software Alliance (BSA) tarafından derlenmiştir.