Yazılım yönetimi, bir kurum bünyesindeki yazılım varlıklarının yaşam döngüsünün yönetilmesidir.



Yazılım varlıkları için akıllı yönetim uygulamaları, işletmenizin karmaşık lisansları yönetmesine ve ihlalleri önlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca gerekenden az veya çok lisans dağıtıyorsanız bunu tespit ederek karlı çıkmanızı bile sağlayabilir.



Yazılım yönetimi, uygunsuz kullanımın önüne geçmekten ibaret değildir. Aynı zamanda işletmenizi korumanıza ve üretkenliğin önündeki engelleri kaldırmanıza yardımcı olabilir ve iş açısından da akıllıca bir stratejidir.