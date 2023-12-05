Yazılımlarınızı yönetin

Kurumunuzun yazılım varlıklarını denetim altında tutarak işletmenizi koruyun.

Yazılım yönetimi nedir?

Yazılım yönetimi, bir kurum bünyesindeki yazılım varlıklarının yaşam döngüsünün yönetilmesidir. 
 
Yazılım varlıkları için akıllı yönetim uygulamaları, işletmenizin karmaşık lisansları yönetmesine ve ihlalleri önlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca gerekenden az veya çok lisans dağıtıyorsanız bunu tespit ederek karlı çıkmanızı bile sağlayabilir. 
 
Yazılım yönetimi, uygunsuz kullanımın önüne geçmekten ibaret değildir. Aynı zamanda işletmenizi korumanıza ve üretkenliğin önündeki engelleri kaldırmanıza yardımcı olabilir ve iş açısından da akıllıca bir stratejidir.

Yazılım yönetiminin işletmenize sağlayabileceği avantajlar

Maliyetleri kontrol altına alın

Yazılım varlıklarınızın gereksinimlerinize ne kadar uygun olduğunu tespit edip gereksiz ürünleri çıkarın veya kaynakları başka bir yere tahsis edin.

 

Riskleri azaltın

İzin verilmeyen sitelerden dosya indirilmesini engelleyerek kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle bilgisayarlara virüs bulaşması riskini azaltın.

 

Yazılım yönetimi konusunda sık düşülen hatalar

Autodesk yazılımlarının yüklenip kullanıma sunulmasıyla ilişkili sık düşülen şu yaygın hatalardan kaçının: 

  • Tüm Yazılım Lisansı Anlaşmalarının veya Kullanım Şartlarının aynı olduğunu varsaymak. 
  • Çalışanların geçersiz yazılım indirmesi. 
  • Makinelerin yazılımlar temizlenmeden başkasının kullanımına verilmesi.
  • Oturum açma bilgilerini paylaşmak.
  • Kullanıcıların veya departmanların kendi yazılımlarını satın almasına izin vermek. 

3 adımda yazılım varlıklarınızı yönetin

1. Politikalarınızı belirleyin

Yazılımların sorumluluk bilinciyle yönetilmesi için izlenecek politika ve prosedürleri belirleyin. Mesela yazılım satın alınırken izlenecek merkezi bir prosedür benimsenebilir ve yazılımların kullanımını düzenleyen bir kurumsal politika beyanı hazırlanabilir.

2. Yazılımları denetleyin

Yazılım varlıklarınızın bir envanterini çıkarıp yetkileriniz kapsamında izin verilenlerle karşılaştırarak uygunluk şartlarını karşılayıp karşılamadıklarını tespit edin. Bu adım, güncel olmayan veya gereksiz yazılımları tespit etmenize de yardımcı olabilir.

3. Rutin denetim prosedürleri belirleyin

İşletmeniz değişip büyürken uygunsuz kullanımın önüne geçmek için düzenli olarak kurum içi planlı denetimler gerçekleştirin.

Yazılımlarınızı yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin

Business Software Alliance (BSA)

Yazılım varlık yönetimi için en iyi uygulamalar ve endüstri standartları Software Alliance (BSA) tarafından derlenmiştir.