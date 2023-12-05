Orijinal Autodesk

Farkında olmadan geçersiz yazılım satın alma veya kullanma tuzağına hepimiz düşebiliriz. Yetkisiz satıcılar, açık artırma sitelerinde geçersiz yazılımları büyük indirimlerle satabiliyor veya bunları bilgisayar donanımları ile bir paket haline getirebiliyor.



Hem kendinizi hem de diğer kullanıcıları korumak için bu önemli sorun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kural ihlallerini veya geçersiz Autodesk ürünleri sattığından ya da dağıttığından şüphelendiğiniz web sitelerini bize bildirebilirsiniz.