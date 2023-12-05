Nasıl satın alınır?
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Geçersiz Autodesk yazılımlarından kasıt, Autodesk tarafından üretilmemiş veya korsanlar tarafından şifresi kırılmış yazılımlardır. Geçersiz yazılımlar kullanmanız halinde işletmeniz kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere daha fazla maruz kalacağı için maliyeti ağır olacak tehditler söz konusu olabilir. Üstelik doğru çalışmayan, hatta belki de hiç çalışmayan yazılımlar kullandığınızda kişisel verilerinizi ve güvenliğinizi de tehlikeye atarsınız.
Orijinal Autodesk yazılımları, Autodesk tarafından geliştirilip üretilen ve Autodesk veya yetkili iş ortakları tarafından piyasaya sunulan ürünlerdir.
Orijinal yazılımlarda oynama yapılmadığı için şirketinize milyonlarca dolarlık zarara yol açabilecek hiçbir kötü amaçlı yazılım içermez.
Orijinal Autodesk yazılımları kullanırsanız üretkenlik açısından fark yaratabilecek en güncel özelliklerin tümüne sınırsızca erişebilirsiniz.
Orijinal yazılımlar kullandığınızda, projenizin başarıya ulaşması için her an yardıma hazır olan yazılım uzmanlarından oluşan ekibimize erişiminiz olur.
Çoğu orijinal Autodesk ürünü bulut destekli olduğundan, lisansları daha verimli bir şekilde yönetmenize imkan tanır.
İlgili Autodesk yazılımının geçersiz bir kopyasını kullanıyorsanız Orijinal Autodesk Hizmeti'nden ürün içi bir bildirim almış olabilirsiniz. Böyle bir mesaj aldıysanız Autodesk veya bir Autodesk Yetkili İş Ortağı aracılığıyla Autodesk yazılımının orijinalini satın almanız gerekir. Bunu yapmamanız halinde yazılıma erişiminiz engellenebilir.
Autodesk ürününüzde alabileceğiniz mesaj dizisinin bir örneği aşağıda verilmiştir:
Kullandığınız yazılımın geçersiz olduğunu bildirir.
Ürün erişiminizi kaybedebileceğiniz konusunda uyarır.
Geçersiz yazılım kullanmaya devam ederseniz erişiminizi sınırlar.
Farkında olmadan geçersiz yazılım satın alma veya kullanma tuzağına hepimiz düşebiliriz. Yetkisiz satıcılar, açık artırma sitelerinde geçersiz yazılımları büyük indirimlerle satabiliyor veya bunları bilgisayar donanımları ile bir paket haline getirebiliyor.
Hem kendinizi hem de diğer kullanıcıları korumak için bu önemli sorun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kural ihlallerini veya geçersiz Autodesk ürünleri sattığından ya da dağıttığından şüphelendiğiniz web sitelerini bize bildirebilirsiniz.
Programlarımız, geçersiz yazılımlardan kaçınma, denetimler ve daha fazlası hakkında sık sorulan soruların cevaplarını alın.