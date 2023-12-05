Orijinal Autodesk

Güveninizi hak eden yazılımlar. Orijinal Autodesk yazılımlarını tercih edin.

Autodesk'ten denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi hakkında bir bildirim mi aldınız?
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Geçersiz yazılım kullanmanın riskleri. (video: 1:31 dk.)

Geçersiz yazılım kullanmanın riskleri nelerdir?

Geçersiz Autodesk yazılımlarından kasıt, Autodesk tarafından üretilmemiş veya korsanlar tarafından şifresi kırılmış yazılımlardır. Geçersiz yazılımlar kullanmanız halinde işletmeniz kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere daha fazla maruz kalacağı için maliyeti ağır olacak tehditler söz konusu olabilir. Üstelik doğru çalışmayan, hatta belki de hiç çalışmayan yazılımlar kullandığınızda kişisel verilerinizi ve güvenliğinizi de tehlikeye atarsınız.

Neden orijinal Autodesk yazılımları kullanılmalı?

Orijinal Autodesk yazılımları, Autodesk tarafından geliştirilip üretilen ve Autodesk veya yetkili iş ortakları tarafından piyasaya sunulan ürünlerdir.

Güvenli ve emniyetli

Orijinal yazılımlarda oynama yapılmadığı için şirketinize milyonlarca dolarlık zarara yol açabilecek hiçbir kötü amaçlı yazılım içermez.

Yeni özellikler

Orijinal Autodesk yazılımları kullanırsanız üretkenlik açısından fark yaratabilecek en güncel özelliklerin tümüne sınırsızca erişebilirsiniz.

Müşteri desteği

Orijinal yazılımlar kullandığınızda, projenizin başarıya ulaşması için her an yardıma hazır olan yazılım uzmanlarından oluşan ekibimize erişiminiz olur.

Bulut tabanlı lisans yönetimi

Çoğu orijinal Autodesk ürünü bulut destekli olduğundan, lisansları daha verimli bir şekilde yönetmenize imkan tanır.

Bu ürün içi uyarı mesajlarıyla mı karşılaştınız?

İlgili Autodesk yazılımının geçersiz bir kopyasını kullanıyorsanız Orijinal Autodesk Hizmeti'nden ürün içi bir bildirim almış olabilirsiniz. Böyle bir mesaj aldıysanız Autodesk veya bir Autodesk Yetkili İş Ortağı aracılığıyla Autodesk yazılımının orijinalini satın almanız gerekir. Bunu yapmamanız halinde yazılıma erişiminiz engellenebilir.

 

Autodesk ürününüzde alabileceğiniz mesaj dizisinin bir örneği aşağıda verilmiştir:

1. Mesaj

Kullandığınız yazılımın geçersiz olduğunu bildirir.

 

2. Mesaj

Ürün erişiminizi kaybedebileceğiniz konusunda uyarır.

 

3. Mesaj

Geçersiz yazılım kullanmaya devam ederseniz erişiminizi sınırlar.

 

Korsanları ve kural ihlallerini önlememize yardımcı olun

Farkında olmadan geçersiz yazılım satın alma veya kullanma tuzağına hepimiz düşebiliriz. Yetkisiz satıcılar, açık artırma sitelerinde geçersiz yazılımları büyük indirimlerle satabiliyor veya bunları bilgisayar donanımları ile bir paket haline getirebiliyor.

Hem kendinizi hem de diğer kullanıcıları korumak için bu önemli sorun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kural ihlallerini veya geçersiz Autodesk ürünleri sattığından ya da dağıttığından şüphelendiğiniz web sitelerini bize bildirebilirsiniz.

 

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Sık sorulan sorular

Programlarımız, geçersiz yazılımlardan kaçınma, denetimler ve daha fazlası hakkında sık sorulan soruların cevaplarını alın.

 

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