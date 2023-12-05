Autodesk Kullanım Şartları'nın uygulanmasından sorumlu olan Lisans Uygunluğu Ekibi, yazılımların uygunsuz şekilde yüklenip kullanılması halinde oluşacak sorunların çözümü konusunda müşterilere yardımcı olur. Tüm müşterilerimize yazılımlarını optimize etme ve mevzuat açısından daha az riske maruz kalma konusunda destek olmak istiyoruz. Bundan dolayı, zaman zaman bazı şirketler seçilerek Yazılım Lisansı İncelemesi de denen bir denetime tabi tutulabilir.



Bu durum, herhangi bir Autodesk ürününe sahip olan tüm müşteriler için geçerlidir ve Autodesk’in uygunsuz kullanım konusunda şirketinizden şüphelendiği anlamına gelmez. Şirketinizin seçilmesi halinde, süreci açıklayan bir e-posta veya mektup alırsınız.