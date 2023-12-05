Nasıl satın alınır?
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Autodesk Kullanım Şartları'nın uygulanmasından sorumlu olan Lisans Uygunluğu Ekibi, yazılımların uygunsuz şekilde yüklenip kullanılması halinde oluşacak sorunların çözümü konusunda müşterilere yardımcı olur. Tüm müşterilerimize yazılımlarını optimize etme ve mevzuat açısından daha az riske maruz kalma konusunda destek olmak istiyoruz. Bundan dolayı, zaman zaman bazı şirketler seçilerek Yazılım Lisansı İncelemesi de denen bir denetime tabi tutulabilir.
Bu durum, herhangi bir Autodesk ürününe sahip olan tüm müşteriler için geçerlidir ve Autodesk’in uygunsuz kullanım konusunda şirketinizden şüphelendiği anlamına gelmez. Şirketinizin seçilmesi halinde, süreci açıklayan bir e-posta veya mektup alırsınız.
Bir denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi sırasında tespit edilebilecek ihlal çeşitleri kabaca 4’e ayrılır. Herhangi biri tespit edilirse Autodesk'in Kullanım Şartları uyarınca uygunluk sorunlarını çözmek sizin sorumluluğunuzda olur.
Geçersiz yazılımlar ifadesi, Autodesk tarafından üretilmemiş ya da yetkisiz kişilerin üzerinde oynama yaptığı veya şifresini kırdığı yazılımları belirtir. Geçersiz yazılımların yüklenip kullanılması kurallara aykırıdır ve kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, kimlik avı saldırıları ve yazılım tabanlı diğer saldırılar açısından şirketiniz için tehlikelidir.
Kalıcı Autodesk lisansları, ilgili ürünü kaç cihaz için kalıcı lisans satın aldıysanız yalnızca o kadar cihazda kullanma şartıyla sunulur.
Tek kullanıcı erişimli bir Autodesk aboneliği, tek bir kullanıcının ilgili Autodesk ürününü aynı anda en fazla üç cihaza yüklemesine olanak tanır ancak ürünün yalnızca bu kullanıcı tarafından ve aynı anda tek bir cihazda kullanılması gerekir. Her kullanıcı için ayrı bir tek kullanıcılı abonelik lisansı gerekir. Her kullanıcı kendine ait bir Autodesk kullanıcı kimliğine sahip olmalı ve oturum açma bilgilerini başka bir kullanıcıyla paylaşmamalıdır.
Autodesk, yalnızca şartlara uygun eğitim kurumlarının öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından, eğitim kurumlarında ve öğrencilere ait donanımlarda kullanılması amaçlanan özel lisanslar düzenler. Bu eğitim lisansları ticari çıkar amacıyla kullanılamaz.
Autodesk'ten bir mektup veya e-posta alırsınız
AIT'yi yükleyip çalıştırarak ortamınızda tarama yaparsınız.
Envanter raporunuzu Autodesk'e gönderirsiniz.
Uygunsuz kullanım tespit edilirse Lisans Uygunluğu temsilcinizle soruna çözüm bulursunuz.
Autodesk Inventory Tool (AIT), denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi sırasında cihazlarınızın taranması için kullanılan Autodesk onaylı bir araçtır. AIT'nin nasıl kullanılacağıyla ilgili sorularınız için lütfen Lisans Uygunluğu temsilcinize ulaşın.
Denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi sürecindeki 3. Adım, envanter raporunuzu göndermektir. Raporunuzu buraya yükleyebilmeniz için Lisans Uygunluğu temsilcinizin onayı gerekir. Genellikle, küçük işletmeler bu portalı kullanır.