Aşağıdakilerden birinin veya daha fazlasının geçerli olması yazılım korsanlığına girer:

Yazılımın değiştirilmesi veya yazılımda oynama yapılması

Anahtarların veya hesapların kopyalanması veya satılması

Lisans kullanım şartlarına aykırı kullanım (örneğin, yazılımın lisansta izin verilenden fazla sayıda bilgisayara kopyalanması veya bunlarda kullanılması)

Yazılım korsanlığı, işletmeleri ve tüketicileri kötü amaçlı yazılımlar gibi pek çok güvenlik tehdidine maruz bırakır ve kurumsal verimliliğin azalmasına yol açabilir. En son özelliklere, güvenlik güncellemelerine, önceki sürümlere ve daha fazlasına yalnızca orijinal, yasal lisanslı Autodesk yazılımlarıyla erişilebilir ve Autodesk’in garanti veya destek güvencesi yalnızca bunlar için geçerlidir.