Nasıl satın alınır?
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Aşağıdakilerden birinin veya daha fazlasının geçerli olması yazılım korsanlığına girer:
Yazılım korsanlığı, işletmeleri ve tüketicileri kötü amaçlı yazılımlar gibi pek çok güvenlik tehdidine maruz bırakır ve kurumsal verimliliğin azalmasına yol açabilir. En son özelliklere, güvenlik güncellemelerine, önceki sürümlere ve daha fazlasına yalnızca orijinal, yasal lisanslı Autodesk yazılımlarıyla erişilebilir ve Autodesk’in garanti veya destek güvencesi yalnızca bunlar için geçerlidir.
Geçersiz yazılım kullanımı hem bireyler hem kuruluşlar için çeşitli riskler teşkil eder. Geçersiz yazılımlar, değiştirilmiş ve/veya kötü amaçlı kod içeriyor olabileceğinden aşağıdaki gibi sorunlara yol açar:
Geçersiz yazılım kullanmak, aynı zamanda sizi ve şirketinizi para cezalarına veya cezai kovuşturmaya neden olabilecek telif hakkı ihlali ya da diğer olası yasal hak taleplerinden doğan risklere maruz bırakır.
Orijinal Autodesk yazılımları, doğrudan Autodesk’ten veya bir Autodesk Yetkili İş Ortağından satın alınmış, yasal lisanslı yazılımlardır. Orijinal Autodesk yazılımları, ürün belgelerinde ve Autodesk Kullanım Şartları’nda tarif edildiği gibi çalışır ve geçersiz yazılımlarda bulunabilecek güvenlik açıklarını barındırmaz.
Autodesk, geçersiz yazılımı kaldırmanızı ve doğrudan Autodesk veya yetkili bir iş ortağından yazılımın orijinalini satın almanızı önerir. Geçersiz yazılımın satıcısıyla ilgili paylaşabileceğiniz bir bilgi varsa Autodesk’in gerekli adımları atması için bildirimde bulunabilirsiniz.
Ne yazık ki farkında olmadan geçersiz yazılım satın alma tuzağına herkes düşebilir. Yetkisiz satıcılar genellikle yetkili iş ortağı kimliğine bürünürler ve geçersiz yazılımları büyük indirimlerle satarlar. Bazılarıysa geçersiz yazılımları bilgisayar donanımıyla birlikte sunar. Her tür Autodesk yazılımını ya doğrudan Autodesk.com.tr adresinden ya da bir Autodesk Yetkili İş Ortağından satın almaya dikkat edin.
Geçersiz yazılım kullanımı, hem para cezaları hem de cezai yaptırımlarla sonuçlanabilecek bir telif hakkı ihlalidir. Autodesk'in Kullanım Şartları, tüm müşterilerin Autodesk yazılımlarını ilgili yasalara uygun olarak kullanmasını gerektirir ve her türlü yetkisiz kullanım, erişim veya çoğaltma eylemini yasaklar.
Kişi veya kurumlar, kullandıkları yazılımların durumunu birkaç farklı yoldan kontrol edebilir. Yazılım yönetimi uygulamalarının benimsenmesi, hangi lisansların kullanımda olduğu konusunda fikir verecektir. Ayrıca Autodesk, geçersiz yazılım kullananlara çeşitli bildirimler gönderebilir ve Autodesk'in Kullanım Şartları gereğince bazı denetimler gerçekleştirebilir.
Hayır. Autodesk'in eğitim ve öğrenci lisansları ticari, profesyonel, ticari eğitim odaklı amaçlarla veya kâr amacı güdülen başka durumlarda kullanılamaz. Eğitim veya öğrenci sürümlerini ticari amaçla kullanıyorsanız uygun ürünü satın almak için ne gibi seçenekleriniz olduğunu www.autodesk.com/tr/products adresinden öğrenebilirsiniz.
Geçersiz yazılım kullanımından şüphelendiğiniz durumları, kimliğiniz gizli kalacak şekilde buradan bildirebilirsiniz.
Autodesk Kullanım Şartları’na uyulduğunu doğrulamak amacıyla her yıl belirli sayıda Autodesk abonesi ile iletişime geçilmektedir. Denetimler veya Yazılım Lisansı İncelemeleri aynı zamanda müşterilerin Autodesk aboneliklerinden nasıl yararlandıklarının değerlendirilmesine ve bu aboneliklerden en yüksek verimi almalarına yardımcı olabilir. Denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesine tabi tutulacak müşteriler, abonelik kaydı ve etkinleştirme bilgileri gibi bir dizi kritere bağlı olarak seçilir.
Autodesk, denetim veya Yazılım Lisansı İncelemesi için seçilen müşterilerle iletişime geçer ve ilk incelemeden nihai çözüme kadar bütün süreci müşterilerin bilgisi dahilinde yürütür.
Autodesk Inventory Tool (AIT), cihazlarınızda yüklü ve kullanılmakta olan tüm Autodesk ürünlerinin envanterini çıkaran, Autodesk onaylı bir araçtır.
AIT, Microsoft .NET Framework v4.5.2 veya üzeri bir sürümün yüklü olduğu Windows makinelerinde çalışır ve Windows cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılan Microsoft WMI (Windows Yönetim Araçları) üzerinden envanter verilerini toplar.
AIT, cihazda kimlik doğrulaması yapmak için gerekli kimlik bilgilerine ve WMI sorgulaması için gerekli izinlere ek olarak taranacak her Windows cihazına ağ üzerinden erişime gereksinim duyar. Windows güvenlik duvarları, WMI/SMB iletişimine izin verecek şekilde yapılandırılmalıdır. Tek bir cihazda çalışacak şekilde de yapılandırılabilen AIT, aynı zamanda Microsoft System Center gibi envanter araçlarıyla otomasyonu destekler.
AIT, Windows cihazlarından aşağıdaki bilgileri toplar:
Akıllı yazılım yönetim uygulamaları, işletmenizin karmaşık lisansları yönetmesine ve ihlalleri önlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca gerekenden az veya çok lisans dağıttığınızı tespit ederek karlı çıkmanızı bile sağlayabilir. Yazılım yönetimi, uygunsuz kullanımın önüne geçmekten ibaret değildir. Aynı zamanda işletmenizi korumanıza ve üretkenliğin önündeki engelleri kaldırmanıza yardımcı olabilir ve iş açısından da akıllıca bir stratejidir.
Evet. Yazılımlarınızı Yönetin sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz müşteri destek uzmanlarımıza ulaşarak etkili yazılım yönetimi stratejileri konusunda merak ettiklerinizi danışabilirsiniz.