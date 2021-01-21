Siz veya şirketiniz yazılım lisanslarınızı etkili bir şekilde yönettiğinizde, kötü amaçlı yazılım içerme olasılığı daha yüksek olan geçersiz yazılımlara sahip olma riskinizi düşürmüş olursunuz. Geçersiz yazılım aynı zamanda “hacker'lar” veya “korsanlar” tarafından yönlendirilmiş olabilir, bu da çalışmalarınızı tehlikeye sokar.