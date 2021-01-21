Orijinal yazılımı kullanmak ve belirlenmiş yazılım varlık yönetimi (SAM) uygulamalarını takip etmek tüm işletmeler ve kuruluşlar için önemlidir.
Orijinal yazılımı kullanmak ve belirlenmiş yazılım varlık yönetimi (SAM) uygulamalarını takip etmek tüm işletmeler ve kuruluşlar için önemlidir.
Siz veya şirketiniz yazılım lisanslarınızı etkili bir şekilde yönettiğinizde, kötü amaçlı yazılım içerme olasılığı daha yüksek olan geçersiz yazılımlara sahip olma riskinizi düşürmüş olursunuz. Geçersiz yazılım aynı zamanda “hacker'lar” veya “korsanlar” tarafından yönlendirilmiş olabilir, bu da çalışmalarınızı tehlikeye sokar.
Etkili yazılım yönetimi, harcanan süreyi ve lisanslama sorunları ile ilişkili olası maliyetleri azaltabilir.
Etkili yazılım varlık yönetimi programları, yetkisiz kaynaklardan geçersiz yazılım indirmenizi engeller.
Yalnızca orijinal Autodesk yazılımları kullandığınızda teknik desteğe garantili erişim imkanına sahip olursunuz. Çoğu şirket geçersiz yazılımlar için teknik destek sunmamaktadır.
Orijinal yazılımlar, beklendiği gibi çalışır. Ayrıca, daha üretken olmanızı sağlayan kullanıcı kılavuzlarına ve referans materyallerine de erişim olanağı sunar.
Güven aşılayarak kendinizi ve iş ortaklarınızı rahat hissettirin. Bir proje için müteahhitlik veya taşeronluk yapıyorsanız iş ortağınız yasayı takip etmenizi bekleyecektir ve sözleşmeye bağlı bir yükümlülüğün dahilinde orijinal yazılım kullanmanızı isteyebilir.
Yalnızca orijinal yazılım kullandığınızda Autodesk'ten en son güncellemeleri ve bilgileri alabilirsiniz.
Geçersiz yazılım kullanmak; size, şirketinize ve bazı durumlarda şirketinizin müşterileri aleyhine yasal hak taleplerine yol açabilir.