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ORİJİNAL AUTODESK

LİSANS UYGUNLUĞU

Orijinal yazılıma öncelik vermenin öneminin başlıca nedenleri

Orijinal yazılımı kullanmak ve belirlenmiş yazılım varlık yönetimi (SAM) uygulamalarını takip etmek tüm işletmeler ve kuruluşlar için önemlidir.

  • 1. Riskleri azaltın

    Siz veya şirketiniz yazılım lisanslarınızı etkili bir şekilde yönettiğinizde, kötü amaçlı yazılım içerme olasılığı daha yüksek olan geçersiz yazılımlara sahip olma riskinizi düşürmüş olursunuz. Geçersiz yazılım aynı zamanda “hacker'lar” veya “korsanlar” tarafından yönlendirilmiş olabilir, bu da çalışmalarınızı tehlikeye sokar.

  • 2. Zamandan ve paradan tasarruf edin

    Etkili yazılım yönetimi, harcanan süreyi ve lisanslama sorunları ile ilişkili olası maliyetleri azaltabilir.

  • 3. Güvende kalın

    Etkili yazılım varlık yönetimi programları, yetkisiz kaynaklardan geçersiz yazılım indirmenizi engeller.

  • 4. Destek alın

    Yalnızca orijinal Autodesk yazılımları kullandığınızda teknik desteğe garantili erişim imkanına sahip olursunuz. Çoğu şirket geçersiz yazılımlar için teknik destek sunmamaktadır.

  • 5. Üretkenliği artırın

    Orijinal yazılımlar, beklendiği gibi çalışır. Ayrıca, daha üretken olmanızı sağlayan kullanıcı kılavuzlarına ve referans materyallerine de erişim olanağı sunar.

  • 6. İtibarınızı koruyun

    Güven aşılayarak kendinizi ve iş ortaklarınızı rahat hissettirin. Bir proje için müteahhitlik veya taşeronluk yapıyorsanız iş ortağınız yasayı takip etmenizi bekleyecektir ve sözleşmeye bağlı bir yükümlülüğün dahilinde orijinal yazılım kullanmanızı isteyebilir.

  • 7. Haberdar olun

    Yalnızca orijinal yazılım kullandığınızda Autodesk'ten en son güncellemeleri ve bilgileri alabilirsiniz.

  • 8. Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirin

    Geçersiz yazılım kullanmak; size, şirketinize ve bazı durumlarda şirketinizin müşterileri aleyhine yasal hak taleplerine yol açabilir.