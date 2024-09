Subscrições de 1 ano com acesso multiutilizador 7 de agosto de 2020 6 de fevereiro de 2023 Subscrição anual com acesso de utilizador único Compre licenças adicionais para vários utilizadores.

Subscrição de 2 anos 27 de março de 2019 7 de abril de 2021 Subscrições mensais, anuais ou de 3 anos A Autodesk já não comercializa nem renova subscrições de 2 anos.

Alterações do período de vigência da subscrição

Subscrições de 2 e 3 anos com acesso multiutilizador 29 de fevereiro de 2020 29 de fevereiro de 2020 Subscrição de 3 anos com acesso de utilizador único A Autodesk já não comercializa nem renova subscrições de 2 anos.

Compre licenças adicionais para vários utilizadores.

A360 Drive Maio de 2020 25 de setembro de 2020 Autodesk Drive A partir de 25 de março de 2020, os ficheiros do A360 Drive serão apenas de leitura. Todos os dados serão removidos a 25 de setembro de 2020.

Alias Design 6 de julho de 2019 Alias Concept Alias SpeedForm e Alias Design descontinuados

Alias SpeedForm 6 de julho de 2019 Alias Concept Alias SpeedForm e Alias Design descontinuados

AutoCAD Utility Design 7 de fevereiro de 2017 A Autodesk fez parceria com a Spatial Business Systems, Inc. para continuar o desenvolvimento com o nome Automated Utility Design. Perguntas frequentes sobre a aliança estratégica entre a Autodesk e a Spatial Business Systems para clientes

BIM 360 Team 9 de abril de 2018 Fim da renovação: setembro de 2021 (3 anos; periódica na eStore), janeiro de 2023 (1 ano; EBAs) 31 de dezembro de 2023 Autodesk Docs Consulte as Perguntas frequentes sobre a descontinuação do Autodesk BIM 360 Team para obter mais informações, incluindo detalhes sobre como transferir ou mover os seus ficheiros.

Software em caixa 1 de julho de 2021 Compre na Autodesk Store ou num revendedor. Os suportes físicos dos produtos da Autodesk não estão disponíveis a partir da versão de 2022.

Buzzsaw e Buzzsaw Professional 7 de outubro de 2016 31 de janeiro de 2019 BIM 360 Docs O Buzzsaw já não está disponível

CAD Doctor for Autodesk Simulation 27 de março de 2018 Elysium CADdoctor for Autodesk Moldflow, disponível em Elysium Co Ltd. Descontinuação do CADdoctor for Autodesk Simulation

Subscrição do CFD Flex com acesso de utilizador único 21 de março de 2016 Subscrição do CFD Flex com acesso multiutilizador

Configurator 360 7 de maio de 2020 7 de maio de 2023 Forge Design Automation API - configurador de produtos com base na Web para Inventor no GitHub.

Forge System Integrators - aplicações desenvolvidas por parceiros para configuradores com base na Web. Consulte as Perguntas frequentes para obter mais informações.



Constructware 31 de outubro de 2021 Autodesk Construction Cloud O Constructware foi descontinuado a 31 de outubro de 2021.

Design Academy (ADA) 16 de abril de 2015 Junte-se à Education Community para obter a versão mais recente dos conjuntos de aplicações da Autodesk e outros produtos disponíveis para instituições de ensino. Education Suite descontinuado

Education Master Suite (EMS) 16 de abril de 2015 Junte-se à Education Community para obter a versão mais recente dos conjuntos de aplicações da Autodesk e outros produtos disponíveis para instituições de ensino. Education Suite descontinuado

Mapa online de geolocalização para AutoCAD LT 2014 e AutoCAD 2014 Junho de 2017 Atualize para uma versão mais recente de um produto AutoCAD para continuar a utilizar esta funcionalidade. Funcionalidade de mapa online de geolocalização descontinuada para Autodesk AutoCAD e AutoCAD LT 2014

Helius Composite 7 de fevereiro de 2022 30 de abril de 2022 Sem produto alternativo Página do produto Helius Composite

Helius PFA (subscrições autónomas do Helius PFA) 7 de fevereiro de 2022 30 de abril de 2022 Moldflow Insight A Autodesk já não comercializa o Helius PFA. As subscrições do Moldflow Insight continuarão a disponibilizar um direito à tecnologia Helius PFA.

Aplicações Homestyler e Homestyler para dispositivos móveis Junho de 2017 Tinkercad

Revit

Revit Live

Formit360 Produtos Autodesk Homestyler descontinuados

InfraWorks (alguns serviços para o InfraWorks 2017.2 e versões anteriores) 3 de janeiro de 2018 InfraWorks

Se tiver a versão 2017.3 ou posterior, estas alterações não têm impacto. Serviços do InfraWorks que serão descontinuados em 2018

Subscrição de três anos do Lustre 7 de maio de 2024 7 de maio de 2024 Autodesk Flame A Autodesk já não comercializa nem renova subscrições de três anos do Lustre. Alterações ao Autodesk Lustre.

Planos de manutenção 7 de maio de 2021 Transição para um plano de utilizador designado. Transição para termos e condições de utilizador designado.

Maya LT 7 de dezembro de 2022 7 de dezembro de 2022 Maya Creative Alterações ao Autodesk Maya LT

Vendas do Mental Ray através da Autodesk 1 de abril de 2017 As novas licenças do Mental Ray podem ser compradas através da NVIDIA. Mental Ray - Fim de venda

Subscrição do Moldflow Flex com acesso de utilizador único 21 de março de 2016 Subscrição do Autodesk Moldflow Flex com acesso multiutilizador

Subscrição trimestral 27 de março de 2019 Subscrições mensais, anuais ou de 3 anos Alterações do período de vigência da subscrição

ReCap Pro para dispositivos móveis 1 de fevereiro de 2021 ReCap Pro, com exceção do ReCap Pro para telemóveis Perguntas frequentes sobre o fim da vida útil do Autodesk ReCap Pro para telemóveis

ReMake Setembro de 2017 Agora, uma funcionalidade do ReCap Pro. Perguntas frequentes sobre o ReCap Photo

Subscrição do Simulation Mechanical Flex com acesso de utilizador único 21 de março de 2016 Subscrição do Simulation Mechanical Flex com acesso multiutilizador

Smoke 7 de setembro de 2022 7 de setembro de 2022 Flame Assist Perguntas frequentes sobre as alterações do Autodesk Smoke