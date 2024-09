Uma das vantagens dos planos de subscrição é o acesso às versões anteriores do seu software. O suporte* está disponível para todas as versões atuais do software da Autodesk, incluindo algumas versões anteriores. Para ser elegível para suporte, o software da Autodesk deve ser executado em sistemas operativos suportados pelo fornecedor. Se um fornecedor descontinuar o suporte para um sistema operativo, também descontinuamos o suporte para produtos da Autodesk em execução nesse sistema operativo, mesmo que estejam entre as versões anteriores elegíveis.

Se a versão anterior não constar da lista, o suporte não está disponível. Para evitar tempo de inatividade, atualize para uma versão compatível antes de o suporte da versão terminar. Um plano de subscrição ativo sem caducidade indica que pode continuar a utilizar uma versão previamente instalada e ativada, mesmo que tenha atingido o fim do suporte. Se dispõe de uma licença perpétua para uma versão que tenha chegado ao fim do suporte, ainda terá o direito de utilizar a licença pelo tempo que desejar.

No entanto, para as versões sem suporte, não é possível obter um novo código de ativação para reativar essa versão para qualquer dispositivo. Do mesmo modo, não lançamos atualizações de software nem hotfixes para as versões que tenham chegado ao fim do suporte*.

* O suporte inclui suporte técnico, atualizações de software e hotfixes.