TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Hallitse edistyneen tekoälyn asetuksia

Edistyneen tekoälyn asetusten avulla järjestelmänvalvojat voivat hallita sitä, onko keskuksen tai projektin käyttäjillä edistyneen tekoälyn ominaisuuksien käyttöoikeus. Asetus määrittää myös, käytetäänkö kyseiseen laajuuteen kuuluvaa asiakassisältöäsi tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.

 

Voit hallita edistyneen tekoälyn asetuksia

  • keskuksen tasolla Autodesk Account -tilillä

  • projektitasolla tuetuissa tuotekokemuksissa.

Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.

 

Vakiotekoälyn ominaisuudet ovat edelleen käytettävissä, eikä tämä asetus vaikuta niihin.

 

Keskusten Tuotteet ja palvelut -sivu, jossa on luettelo Forma-keskuksista sekä niiden alue- ja kehittyneen tekoälyn asetuksista.

 

Tällä sivulla

Ennen kuin muutat tätä asetusta

Kun tämä käyttökokemus tulee saataville, edistynyt tekoäly on oletusarvoisesti käytössä kaikissa tuettujen keskusten projekteissa. Voit muuttaa asetusta milloin tahansa, jos haluat poistaa edistyneen tekoälyn käytöstä.

 

Edistyneen tekoälyn asetus koskee edistyneen tekoälyn ominaisuuksia luokkana. Et voi ottaa yksittäisiä edistyneen tekoälyn ominaisuuksia käyttöön tai poistaa niitä käytöstä erikseen.

 

Jos otat edistyneen tekoälyn käyttöön Jos poistat edistyneen tekoälyn käytöstä
Valitun keskuksen tai projektin käyttäjät voivat käyttää edistyneen tekoälyn ominaisuuksia. Valitun keskuksen tai projektin käyttäjät eivät voi käyttää edistyneen tekoälyn ominaisuuksia.
Tähän laajuuteen kuuluvaa sisältöä voidaan käyttää tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa. Tähän laajuuteen kuuluvaa sisältöä ei käytetä tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.
Uudet projektit perivät keskusasetuksen, elleivät projektitason asetukset salli muuta vaihtoehtoa. Uudet projektit perivät keskusasetuksen, elleivät projektitason asetukset salli muuta vaihtoehtoa.
Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin. Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.

 

Huomautus: Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä ei takautuvasti muuta tai kouluta uudelleen aiemmin koulutettuja malleja.

 

Huomautus: ei ole erillistä asetusta, joka pitäisi edistyneen tekoälyn ominaisuudet käytössä ja estäisi asiakassisällön käytön tulevissa edistyneen tekoälyn koulutuksissa.

Edistyneen tekoälyn asetusten soveltaminen

Edistyneen tekoälyn asetukset voivat olla käytössä eri tasoilla tuote- ja järjestelmänvalvojakokemuksen mukaan.

Keskustason asetukset

Järjestelmänvalvojana voit hallita tuettujen keskusten edistyneen tekoälyn asetuksia Autodesk Account -tililläsi.

 

Keskuksen asetus:

  • Hallitsee keskuksen edistyneen tekoälyn ominaisuuksien käyttöä.

  • Määrittää, voidaanko kyseisen keskuksen asiakassisältöä käyttää tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.

  • Muuttuu kyseisen keskuksen uusien projektien oletusasetukseksi.

  • Mahdollistaa projektitason ohituksen ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä. Projektitason ohitus antaa tilien järjestelmänvalvojille ja keskuksen projektien järjestelmänvalvojille mahdollisuuden käyttää erilaisia edistyneen tekoälyn asetuksia yksittäisille projekteille, kun tuote tukee tätä.

Projektitason asetukset

Jotkin Autodesk-tuotteet tukevat projektitason Advanced AI -asetuksia.

 

Kun projektitason asetuksia tuetaan:

  • Projekti voi käyttää eri asetusta kuin pääkeskus.

  • Projektin järjestelmänvalvojat hallitsevat asetusta tuotteen paikallisessa järjestelmänvalvojakokemuksessa.

  • Uudet projektit perivät edelleen oletusarvoisesti keskuksen asetuksen.

  • Eri projektiasetusten käyttöoikeutta hallitaan projektitason ohitusasetuksella

    samassa valintaikkunassa, jota käytettiin keskuksen oletusasetuksen määrittämiseen.

Muuta edistyneen tekoälyn asetuksia Autodesk Account -tililläsi

Ennen kuin aloitat

Varmista, että sinulla on keskuksen järjestelmänvalvojan oikeudet.

Organisaatiostasi riippuen tähän voi sisältyä seuraavaa:

  • ensisijainen järjestelmänvalvoja

  • toissijainen järjestelmänvalvoja

  • toinen järjestelmänvalvojan rooli, joka on hyväksytty keskuksen hallintaan.

Edistyneen tekoälyn ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä keskuksessa

  1. Kirjaudu Autodesk Account -tiliisi.

  2. Siirry tuotteisiin ja palveluihin.

  3. Valitse Keskukset.

  4. Etsi keskus, jonka haluat päivittää.

  5. Ota yhteyttä Autodeskiin jollakin näistä menetelmistä:

    • Valitse vähintään yksi keskus ja sitten Toiminnot > Päivitä tekoälyasetukset.

      Keskusten Tuotteet ja palvelut -sivu, jossa näkyy Toiminnot-kohdassa Päivitä tekoälyasetukset -vaihtoehto.

    • Valitse Lisää toimintoja (...) -valikko yksittäiselle keskukselle ja sitten Päivitä tekoälyasetukset.

      Tuotteet ja palvelut -välilehti, jossa näkyy yksittäinen Forma-keskus ja Päivitä tekoälyasetukset -vaihtoehto.

  6. Tarkista Edistynyt tekoäly -sarakkeessa näkyvä arvo:

    • Oletusarvoisesti käytössä kaikille projekteille: Edistynyt tekoäly on käytössä kaikissa keskuksen projekteissa.

    • Oletusarvoisesti pois käytöstä kaikille projekteille: Edistynyt tekoäly on pois käytöstä kaikissa keskuksen projekteissa.

    • Oletusarvoisesti käytössä, voidaan ohittaa: Edistynyt tekoäly on käytössä oletusarvoisesti kaikissa keskuksissa, ja keskuksen järjestelmänvalvojat voivat sallia eri asetuksia yksittäisille projekteille.

    • Oletusarvoisesti pois käytöstä, voidaan ohittaa: Edistynyt tekoäly on pois käytöstä, ja keskuksen järjestelmänvalvojat voivat sallia eri asetuksia yksittäisille projekteille.

    • Ei saatavilla: Edistyneen tekoälyn asetukset eivät ole käytettävissä tälle keskukselle.

    • Oletusarvoisesti pois käytöstä kaikille projekteille (varoituskuvake): Edistynyt tekoäly on poistettu käytöstä tilitasolla, eivätkä järjestelmänvalvojat voi muuttaa sitä.

  7. Valitse, sallitko keskuksen järjestelmänvalvojien mukauttaa edistyneen tekoälyn asetuksia projektitasolla projektitason ohitusta käyttämällä.

  8. Valitse, haluatko ottaa edistyneen tekoälyn oletusarvoisesti käyttöön vai poistaa sen käytöstä kaikissa projekteissa.

    Edistyneen tekoälyn asetusten ponnahdusikkuna, joka näyttää oletustoiminnan ja projektitason ohitusvaihtoehdon.

  9. Tallenna muutokset.

Voit myös valita useita keskuksia, jos haluat ottaa saman asetuksen käyttöön joukkona.

Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.

Mitä edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä tekee ja mitä se ei tee

Mitä edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä tekee

Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä keskuksessa tai projektissa

  • poistaa pääsyn edistyneen tekoälyn ominaisuuksiin kyseisessä laajuudessa

  • estää kyseisen laajuisen asiakassisällön käyttämisen tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa

Tämä koskee vain valittua keskusta tai projektilaajuutta.

Mitä edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä ei tee

Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä ei

  • poista vakiotekoälyn ominaisuuksia käytöstä

  • poista aiemmin koulutetut malleja

  • muuta takautuvasti aiemmin koulutettuja malleja

  • tarjoa asiakaskohtaista mallin uudelleenkoulutusta

  • poista aiemmin koulutettuja malleja

  • luo erillistä ohjausobjektia asiakassisällön käyttöön ja pidä samalla edistyneen tekoälyn ominaisuuksia käytössä.

Päivittymisen ajankohta

Kun olet muuttanut asetusta:

  • Käyttöoikeuden muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.

  • Tuotekokemukset voivat päivittyä eri aikoina.

  • Täysi päivittyminen voi kestää muutaman tunnin.

Edistynyt tekoäly verrattuna vakiotekoälyyn

Edistynyttä tekoälyä ja vakiotekoälyä hallitaan eri tavalla.

 

Ominaisuusluokka Tämän asetuksen ohjaamat
Edistyneen tekoälyn ominaisuudet Kyllä
Vakiotekoälyn ominaisuudet Ei

 

Vakiotekoälyn ominaisuudet ovat käytettävissä, vaikka edistynyt tekoäly olisi poistettu käytöstä.

 

Autodesk Assistant on vakiotekoälyn ominaisuus. Jos Autodesk Assistant yrittää käyttää edistyneen tekoälyn ominaisuutta keskuksessa tai projektissa, jossa edistynyt tekoäly on poistettu käytöstä, kyseinen ominaisuus ei ole käytettävissä.

Yhteiset järjestelmänhallintaominaisuudet

Skenaario: Haluat, että kaikki keskuksen projektit käyttävät samaa asetusta

Ota edistynyt tekoäly käyttöön tai poista se käytöstä keskustasolla äläkä salli projektitason ohitusta.

 

Edistyneen tekoälyn ominaisuuksien valintaikkuna, jossa on oletusarvoisesti käytössä -vaihtoehto ja projektin ohituksen valintaruutu.

 

Uudet projektit perivät automaattisesti keskuksen asetuksen.

Skenaario: Tietty projekti tarvitsee toisenlaisen ympäristön

Jos tuote tukee projektitason asetuksia:

  1. Salli keskukselle projektitason ohitus.

  2. Avaa tuotteen paikallinen järjestelmänvalvojakokemus.

  3. Päivitä projektiasetus erikseen.

Projekti voi nyt käyttää eri asetusta kuin pääkeskus.

Skenaario: Käyttäjät näkevät edistyneen tekoälyn ominaisuudet edelleen muutoksen jälkeen

Muutosten päivittyminen tuotteisiin ja palveluihin voi kestää muutaman tunnin.

Vahvista:

  • Oikea keskus tai projekti päivitettiin.

  • Käyttäjä kuuluu odotettuun keskukseen tai projektiin.

  • Tuote tukee muuttamaasi asetusta.

Vianmääritys

Ongelma Tarkistettavat asiat
Asetusta ei voi muokata. Varmista, että sinulla on vaadittu järjestelmänvalvojan rooli.
Asetus ei tule näkyviin. Keskus tai tuote ei välttämättä tue edistyneen tekoälyn asetuksia.
Käyttäjillä on edelleen käyttöoikeus edistyneen tekoälyn käytöstä poistamisen jälkeen. Odota muutama tunti, jotta muutokset päivittyvät.
Projekti ei voi käyttää toista asetusta. Varmista, että projektitason ohitusta tuetaan ja että se on sallittu keskukselle.
Autodesk Assistant on yhä näkyvissä. Autodesk Assistant on vakiotekoälyn ominaisuus ja pysyy käytettävissä.

Toimintalokin tapahtumat

Toimintaloki voi sisältää esimerkiksi seuraavia tapahtumia:

  • järjestelmätason edistyneen tekoälyn rajoitukset

  • järjestelmänvalvojien tekemät keskustason asetusten muutokset.

Esimerkkejä toimintalokin viesteistä:

  • Järjestelmä on poistanut edistyneen tekoälyn käytöstä kaikissa tämän tiimin keskuksissa ja projekteissa.

  • James Fidler päivitti Center X:n edistyneen tekoälyn asetukset.

Tavallisimmat kysymykset

Mitä edistyneen tekoälyn asetus hallitsee?

Asetus ohjaa seuraavia ominaisuuksia:

  • edistyneen tekoälyn ominaisuuksien käyttöoikeus

  • voidaanko valitun laajuuden asiakassisältöä käyttää tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.

Voinko hallita yksittäisiä edistyneen tekoälyn ominaisuuksia erikseen?

Ei. Asetus koskee edistyneen tekoälyn ominaisuuksia luokkana.

Voinko pitää edistyneen tekoälyn ominaisuudet käytössä ja estää asiakassisällön käytön tulevissa edistyneen tekoälyn koulutuksissa?

Ei. Näille toiminnoille ei ole erillistä hallintaa.

Tehdäänkö muutokset välittömästi?

Ei. Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.

Vaikuttaako edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä vakiotekoälyn ominaisuuksiin?

Ei. Vakiotekoälyn ominaisuudet ovat edelleen käytettävissä.

Voinko muuttaa koko tilini edistyneen tekoälyn asetuksia Autodesk Account -tililläni?

Ei. Edistyneen tekoälyn asetusten tilitason muutokset eivät ole käytettävissä Autodesk Account -tilisi kautta.

Poistaako edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä sisältöni jo koulutetuista malleista?

Ei. Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä ei takautuvasti muuta tai kouluta uudelleen aiemmin koulutettuja malleja.

Mitä tapahtuu uusille projekteille?

Uudet projektit perivät pääkeskuksen asetuksen, elleivät projektitason asetukset salli muuta vaihtoehtoa.

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