Hallitse edistyneen tekoälyn asetuksia

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Edistyneen tekoälyn asetusten avulla järjestelmänvalvojat voivat hallita sitä, onko keskuksen tai projektin käyttäjillä edistyneen tekoälyn ominaisuuksien käyttöoikeus. Asetus määrittää myös, käytetäänkö kyseiseen laajuuteen kuuluvaa asiakassisältöäsi tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.
Voit hallita edistyneen tekoälyn asetuksia
keskuksen tasolla Autodesk Account -tilillä
projektitasolla tuetuissa tuotekokemuksissa.
Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.
Vakiotekoälyn ominaisuudet ovat edelleen käytettävissä, eikä tämä asetus vaikuta niihin.
Tällä sivulla
Muuta edistyneen tekoälyn asetuksia Autodesk Account -tililläsi
Mitä edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä tekee ja mitä se ei tee
Kun tämä käyttökokemus tulee saataville, edistynyt tekoäly on oletusarvoisesti käytössä kaikissa tuettujen keskusten projekteissa. Voit muuttaa asetusta milloin tahansa, jos haluat poistaa edistyneen tekoälyn käytöstä.
Edistyneen tekoälyn asetus koskee edistyneen tekoälyn ominaisuuksia luokkana. Et voi ottaa yksittäisiä edistyneen tekoälyn ominaisuuksia käyttöön tai poistaa niitä käytöstä erikseen.
|Jos otat edistyneen tekoälyn käyttöön
|Jos poistat edistyneen tekoälyn käytöstä
|Valitun keskuksen tai projektin käyttäjät voivat käyttää edistyneen tekoälyn ominaisuuksia.
|Valitun keskuksen tai projektin käyttäjät eivät voi käyttää edistyneen tekoälyn ominaisuuksia.
|Tähän laajuuteen kuuluvaa sisältöä voidaan käyttää tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.
|Tähän laajuuteen kuuluvaa sisältöä ei käytetä tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.
|Uudet projektit perivät keskusasetuksen, elleivät projektitason asetukset salli muuta vaihtoehtoa.
|Uudet projektit perivät keskusasetuksen, elleivät projektitason asetukset salli muuta vaihtoehtoa.
|Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.
|Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.
Huomautus: Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä ei takautuvasti muuta tai kouluta uudelleen aiemmin koulutettuja malleja.
Huomautus: ei ole erillistä asetusta, joka pitäisi edistyneen tekoälyn ominaisuudet käytössä ja estäisi asiakassisällön käytön tulevissa edistyneen tekoälyn koulutuksissa.
Edistyneen tekoälyn asetukset voivat olla käytössä eri tasoilla tuote- ja järjestelmänvalvojakokemuksen mukaan.
Järjestelmänvalvojana voit hallita tuettujen keskusten edistyneen tekoälyn asetuksia Autodesk Account -tililläsi.
Keskuksen asetus:
Hallitsee keskuksen edistyneen tekoälyn ominaisuuksien käyttöä.
Määrittää, voidaanko kyseisen keskuksen asiakassisältöä käyttää tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.
Muuttuu kyseisen keskuksen uusien projektien oletusasetukseksi.
Mahdollistaa projektitason ohituksen ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä. Projektitason ohitus antaa tilien järjestelmänvalvojille ja keskuksen projektien järjestelmänvalvojille mahdollisuuden käyttää erilaisia edistyneen tekoälyn asetuksia yksittäisille projekteille, kun tuote tukee tätä.
Jotkin Autodesk-tuotteet tukevat projektitason Advanced AI -asetuksia.
Kun projektitason asetuksia tuetaan:
Projekti voi käyttää eri asetusta kuin pääkeskus.
Projektin järjestelmänvalvojat hallitsevat asetusta tuotteen paikallisessa järjestelmänvalvojakokemuksessa.
Uudet projektit perivät edelleen oletusarvoisesti keskuksen asetuksen.
Eri projektiasetusten käyttöoikeutta hallitaan projektitason ohitusasetuksella
samassa valintaikkunassa, jota käytettiin keskuksen oletusasetuksen määrittämiseen.
Varmista, että sinulla on keskuksen järjestelmänvalvojan oikeudet.
Organisaatiostasi riippuen tähän voi sisältyä seuraavaa:
ensisijainen järjestelmänvalvoja
toissijainen järjestelmänvalvoja
toinen järjestelmänvalvojan rooli, joka on hyväksytty keskuksen hallintaan.
Kirjaudu Autodesk Account -tiliisi.
Siirry tuotteisiin ja palveluihin.
Valitse Keskukset.
Etsi keskus, jonka haluat päivittää.
Ota yhteyttä Autodeskiin jollakin näistä menetelmistä:
Valitse vähintään yksi keskus ja sitten Toiminnot > Päivitä tekoälyasetukset.
Valitse Lisää toimintoja (...) -valikko yksittäiselle keskukselle ja sitten Päivitä tekoälyasetukset.
Tarkista Edistynyt tekoäly -sarakkeessa näkyvä arvo:
Oletusarvoisesti käytössä kaikille projekteille: Edistynyt tekoäly on käytössä kaikissa keskuksen projekteissa.
Oletusarvoisesti pois käytöstä kaikille projekteille: Edistynyt tekoäly on pois käytöstä kaikissa keskuksen projekteissa.
Oletusarvoisesti käytössä, voidaan ohittaa: Edistynyt tekoäly on käytössä oletusarvoisesti kaikissa keskuksissa, ja keskuksen järjestelmänvalvojat voivat sallia eri asetuksia yksittäisille projekteille.
Oletusarvoisesti pois käytöstä, voidaan ohittaa: Edistynyt tekoäly on pois käytöstä, ja keskuksen järjestelmänvalvojat voivat sallia eri asetuksia yksittäisille projekteille.
Ei saatavilla: Edistyneen tekoälyn asetukset eivät ole käytettävissä tälle keskukselle.
Oletusarvoisesti pois käytöstä kaikille projekteille (varoituskuvake): Edistynyt tekoäly on poistettu käytöstä tilitasolla, eivätkä järjestelmänvalvojat voi muuttaa sitä.
Valitse, sallitko keskuksen järjestelmänvalvojien mukauttaa edistyneen tekoälyn asetuksia projektitasolla projektitason ohitusta käyttämällä.
Valitse, haluatko ottaa edistyneen tekoälyn oletusarvoisesti käyttöön vai poistaa sen käytöstä kaikissa projekteissa.
Tallenna muutokset.
Voit myös valita useita keskuksia, jos haluat ottaa saman asetuksen käyttöön joukkona.
Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.
Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä keskuksessa tai projektissa
poistaa pääsyn edistyneen tekoälyn ominaisuuksiin kyseisessä laajuudessa
estää kyseisen laajuisen asiakassisällön käyttämisen tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa
Tämä koskee vain valittua keskusta tai projektilaajuutta.
Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä ei
poista vakiotekoälyn ominaisuuksia käytöstä
poista aiemmin koulutetut malleja
muuta takautuvasti aiemmin koulutettuja malleja
tarjoa asiakaskohtaista mallin uudelleenkoulutusta
poista aiemmin koulutettuja malleja
luo erillistä ohjausobjektia asiakassisällön käyttöön ja pidä samalla edistyneen tekoälyn ominaisuuksia käytössä.
Kun olet muuttanut asetusta:
Käyttöoikeuden muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.
Tuotekokemukset voivat päivittyä eri aikoina.
Täysi päivittyminen voi kestää muutaman tunnin.
Edistynyttä tekoälyä ja vakiotekoälyä hallitaan eri tavalla.
|Ominaisuusluokka
|Tämän asetuksen ohjaamat
|Edistyneen tekoälyn ominaisuudet
|Kyllä
|Vakiotekoälyn ominaisuudet
|Ei
Vakiotekoälyn ominaisuudet ovat käytettävissä, vaikka edistynyt tekoäly olisi poistettu käytöstä.
Autodesk Assistant on vakiotekoälyn ominaisuus. Jos Autodesk Assistant yrittää käyttää edistyneen tekoälyn ominaisuutta keskuksessa tai projektissa, jossa edistynyt tekoäly on poistettu käytöstä, kyseinen ominaisuus ei ole käytettävissä.
Ota edistynyt tekoäly käyttöön tai poista se käytöstä keskustasolla äläkä salli projektitason ohitusta.
Uudet projektit perivät automaattisesti keskuksen asetuksen.
Jos tuote tukee projektitason asetuksia:
Salli keskukselle projektitason ohitus.
Avaa tuotteen paikallinen järjestelmänvalvojakokemus.
Päivitä projektiasetus erikseen.
Projekti voi nyt käyttää eri asetusta kuin pääkeskus.
Muutosten päivittyminen tuotteisiin ja palveluihin voi kestää muutaman tunnin.
Vahvista:
Oikea keskus tai projekti päivitettiin.
Käyttäjä kuuluu odotettuun keskukseen tai projektiin.
Tuote tukee muuttamaasi asetusta.
|Ongelma
|Tarkistettavat asiat
|Asetusta ei voi muokata.
|Varmista, että sinulla on vaadittu järjestelmänvalvojan rooli.
|Asetus ei tule näkyviin.
|Keskus tai tuote ei välttämättä tue edistyneen tekoälyn asetuksia.
|Käyttäjillä on edelleen käyttöoikeus edistyneen tekoälyn käytöstä poistamisen jälkeen.
|Odota muutama tunti, jotta muutokset päivittyvät.
|Projekti ei voi käyttää toista asetusta.
|Varmista, että projektitason ohitusta tuetaan ja että se on sallittu keskukselle.
|Autodesk Assistant on yhä näkyvissä.
|Autodesk Assistant on vakiotekoälyn ominaisuus ja pysyy käytettävissä.
Toimintaloki voi sisältää esimerkiksi seuraavia tapahtumia:
järjestelmätason edistyneen tekoälyn rajoitukset
järjestelmänvalvojien tekemät keskustason asetusten muutokset.
Esimerkkejä toimintalokin viesteistä:
Järjestelmä on poistanut edistyneen tekoälyn käytöstä kaikissa tämän tiimin keskuksissa ja projekteissa.
James Fidler päivitti Center X:n edistyneen tekoälyn asetukset.
Asetus ohjaa seuraavia ominaisuuksia:
edistyneen tekoälyn ominaisuuksien käyttöoikeus
voidaanko valitun laajuuden asiakassisältöä käyttää tulevassa edistyneen tekoälyn koulutuksessa.
Ei. Asetus koskee edistyneen tekoälyn ominaisuuksia luokkana.
Ei. Näille toiminnoille ei ole erillistä hallintaa.
Ei. Muutosten voimaantulo voi kestää muutaman tunnin.
Ei. Vakiotekoälyn ominaisuudet ovat edelleen käytettävissä.
Ei. Edistyneen tekoälyn asetusten tilitason muutokset eivät ole käytettävissä Autodesk Account -tilisi kautta.
Ei. Edistyneen tekoälyn poistaminen käytöstä ei takautuvasti muuta tai kouluta uudelleen aiemmin koulutettuja malleja.
Uudet projektit perivät pääkeskuksen asetuksen, elleivät projektitason asetukset salli muuta vaihtoehtoa.
Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.
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