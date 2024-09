Järjestelmänvalvojat, jotka hallitsevat pilvituotteita, kuten Autodesk Construction Cloudia, BIM 360:tä tai Flow Production Trackingia, käyttävät keskuksia hallitakseen käyttäjien käyttöoikeuksia projekteihin ja yhteistyön työnkulkuihin. Keskus on paikka, jossa tiimit voivat käyttää ohjelmistoja, tallentaa tietoja ja tehdä yhteistyötä projektien parissa olinpaikastaan riippumatta.

Ensisijaisena tai toissijaisena järjestelmänvalvojana, jolla on aktiivinen tilaus, voit tarkastella kaikkia Autodesk-tiimiisi liittyviä keskuksia Autodesk Account > Products and Services > Hubs -sivulla. Tukimateriaalia eri Autodesk-pilvituotteistamme lisätään vähitellen Hubs (Keskukset) -sivulle. Vaikka voit tarkastella tiimiisi liittyvää keskusta, et voi hallita sitä, ennen kuin sinut on lisätty keskuksen tilin järjestelmänvalvojaksi. Voit saada käyttöoikeuden ottamalla yhteyttä keskuksen järjestelmänvalvojaan.

Huomautus: Keskukseen lisäämäsi käyttäjät lisätään tiimiisi vierailijakäyttäjinä, jos he eivät jo ole tiimissä toisessa roolissa.

Vinkki: Pidä vieraskäyttäjät tiimisi käyttäjäluettelossa, jotta he voivat tarkastella projektejaan Autodesk-ohjelmistonsa eri keskuksissa.

Hubs (Keskukset) -sivulla voit:

nähdä keskukset yhdessä paikassa

nähdä tiimiesi keskuksien ekosysteemin

vähentää tarvetta ottaa yhteyttä Autodeskin tukeen keskuksien käytön ymmärtämiseksi.

Huomautus: Jos käyttäjä lopettaa yhteistyön ACC- tai BIM 360 -keskuksessa tai -projektissa, poista ensin kyseinen käyttäjä ACC- tai BIM 360 -keskuksesta ja poista hänet sitten tiimistäsi. Tämä varmistaa poistamisen pysyvyyden. Katso Käyttäjien lisääminen ja poistaminen.