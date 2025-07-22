Oppimissuunnitelmat

Yksi tiimisi menestyksen avaimista on mahdollisuus pysyä ajan tasalla strategisiin tavoitteisiisi liittyvistä tuotteista ja teknologioista. Jos olet järjestelmänvalvoja, jolla on Autodesk Business Success -palvelupaketti, voit luoda oppimissuunnitelmia suoraan Autodesk-tilisi Menestyskeskuksessa. Voit laatia suunnitelmia valitsemalla oppaita, kuratoituja luetteloita, moduuleja, kokoelmia ja muita kohteita Autodeskin on-demand-oppimissisällön luettelosta. Tämän jälkeen voit määrittää tiimisi jäsenet suunnitelmaan. Määritetyt jäsenet saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan oppimissuunnitelmasta ja heidät kutsutaan käyttämään Autodeskin oppimissivuston sisältöä. Voit seurata heidän edistymistään Menestyskeskuksessa.