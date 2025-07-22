TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Oppimissuunnitelmat

Yksi tiimisi menestyksen avaimista on mahdollisuus pysyä ajan tasalla strategisiin tavoitteisiisi liittyvistä tuotteista ja teknologioista. Jos olet järjestelmänvalvoja, jolla on Autodesk Business Success -palvelupaketti, voit luoda oppimissuunnitelmia suoraan Autodesk-tilisi Menestyskeskuksessa. Voit laatia suunnitelmia valitsemalla oppaita, kuratoituja luetteloita, moduuleja, kokoelmia ja muita kohteita Autodeskin on-demand-oppimissisällön luettelosta. Tämän jälkeen voit määrittää tiimisi jäsenet suunnitelmaan. Määritetyt jäsenet saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan oppimissuunnitelmasta ja heidät kutsutaan käyttämään Autodeskin oppimissivuston sisältöä. Voit seurata heidän edistymistään Menestyskeskuksessa.

Oppimissuunnitelman luominen

  1. Kirjaudu Autodesk-tiliisi, jos et ole jo tehnyt niin.
  2. Siirry Menestyskeskukseen.
  3. Valitse Oppiminen-ruudussa Selaa luetteloa.
  4. Selaa Autodeskin on-demand-luetteloa ja valitse haluamasi koulutussisältö.
  5. Kirjoita uuden oppimissuunnitelman otsikko ja kuvaus.
  6. Määritä jäseniä valitsemalla heidät tiimiluettelostasi.

Oppimissuunnitelman edistymisen seuraaminen

  1. Kirjaudu Autodesk-tiliisi, jos et ole jo tehnyt niin.
  2. Siirry Menestyskeskukseen.
  3. Valitse Oppiminen-ruudussa Oppimissuunnitelmien hallinta.
  4. Valitse suunnitelma, jota haluat seurata.
  5. Oppimissuunnitelmasivulla voit tarkastella suunnitelmaan määritettyjen käyttäjien edistymistä.
  6. Jos haluat nähdä tietoja suunnitelmasi kunkin kohteen tilasta, valitse kyseisen sisällön kohdalla Edistymistiedot. 

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.

Kysy Assistantilta

Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot