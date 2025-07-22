Flexin yleiskatsaus

Kun ostat pisteitä, ne lisätään tiimin pistesaldoon. Ostetut Flex-pisteet ovat voimassa vuoden ajan ostopäivästä, ja vanhemmat pisteet kulutetaan ensin. Näin varmistetaan, että pisteiden käyttöön jää mahdollisimman paljon aikaa.

Jos hallinnoit useita tiimejä, tarkista, että Flex-ostos on lisätty oikealle tiimille. Jos näin ei ole, voit siirtää pisteet toiselle hallinnoimallesi tiimille Autodesk Account -palvelussa. Katso Flex-pisteet ja tiimit.

Asennus ja sisäänkirjautuminen satunnaista käyttäjää varten

Flex-pisteiden käyttäjät voivat ladata ja asentaa tuotteita.

Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com ja valitse All Products and Services. Valitse Flex tuotenimien luettelosta. Valitse View Items.

Asennusta ei tarvitse suorittaa uudelleen, jos Flexistä siirrytään yhden käyttäjän tilauskäyttöoikeuteen tai jos tuettu versio on jo asennettu aiemman tilauksen tai kokeiluversion yhteydessä.