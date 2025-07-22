TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Flexin yleiskatsaus

Autodesk Flex on käytön mukaan veloitettava vaihtoehto, jonka avulla voit käyttää mitä tahansa Flex-pisteillä saatavana olevaa tuotetta päiväkohtaiseen hintaan. Hinnat vaihtelevat käytetyn tuotteen mukaan. Flex on loistava vaihtoehto tiimin jäsenille tai henkilöille, jotka haluavat kokeilla tuotetta tai tarvitsevat sitä vain satunnaisesti. Kun olet ostanut Flex-pisteitä, voit määrittää käyttäjiä ja tuotteet, joihin heille myönnetään käyttöoikeus. 

Ota Flex käyttöön noudattamalla näitä ohjeita ja kutsu satunnaisia käyttäjiä käyttämään Flexin kautta saatavilla olevia Autodesk-tuotteita.

Flex-käyttäjien määrittäminen

  1. Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com ja valitse User Management > By Product.

  2. Valitse Flex ja napsauta Assign Users -painiketta.

  3. Valitse jokin seuraavista sen mukaan, määritätkö nykyisen käyttäjän vai kutsutko uuden käyttäjän. 

    • Uudet käyttäjät: kirjoita koko nimi ja lisää sähköpostiosoite kulmasulkeissa (esimerkiksi John Doe ).

    Huomautus: Uusia käyttäjiä pyydetään luomaan Autodesk-tili, jos heillä ei ole vielä sitä. Jos uusi käyttäjä ei hyväksy kutsua seitsemän päivän kuluessa, sinun on lähetettävä kutsu uudelleen.

  4. Tarkastele Flex-käyttöraportteja. Katso Flex-käyttötietojen hankkiminen

Yksittäisten käyttäjien tuotekäyttöoikeuksien hallinta

Flexin avulla voit määrittää, mitkä tuotteet ovat satunnaisten käyttäjien käytettävissä.

  1. Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com ja valitse User Management > By Product.

  2. Valitse tuoteluettelosta Flex. 

  3. Valitse Assigned Users -kohdassa käyttäjä, jota haluat hallita. Näet luettelon tuotteista ja palveluista.

  4. Valitse tuotteet ja palvelut, jotka haluat määrittää, tai poista tiettyjen määritysten valinta. 

    Huomautus: Jos kaikki tuotteet on valittu (tuotteiden valintoja ei poisteta) Autodeskin lisätessä uusia tuotteita Flexiin, uudet tuotteet ovat automaattisesti käytettävissä. Sinun on poistettava määritykset etukäteen, jos et halua, että uusien tuotteiden käyttöoikeus myönnetään automaattisesti.

  5. Napsauta Save Changes -painiketta. 

Yksitellen määritetyt käyttäjät saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että he ovat saaneet tuotteiden käyttöoikeudet. Jos määrität käyttäjät Import-toiminnolla, sähköposti-ilmoituksia ei lähetetä.

Oletusmääritysten hallinta

Vaihtoehtona tuotteen käyttöoikeuksien hallintaan käyttäjäkohtaisesti voit määrittää koko tiimillesi oletuskäyttöoikeuden tuotteisiin ja palveluihin. Kun valitset oletusmääritysasetuksen, nykyiset ja uudet käyttäjät voivat käyttää samaa valittujen tuotteiden joukkoa.

 

Huomautus: Oletusmääritykset poistetaan automaattisesti käytöstä vierailijakäyttäjiltä, ja Autodesk suosittelee että ne myös jätetään pois käytöstä. 

 

Oletusmääritysten määrittäminen:

  1. Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com.    

  2. Valitse tilisivulta User Management > By User.

  3. Valitse Flex-tiimi, jonka oletusmäärityksiä haluat hallita.

  4. Napsauta Team Settings -rataskuvaketta oikeassa yläkulmassa.

  5. Valitse User Management > Default Assignments ja napsauta kohtaa Set Up Default Assignments.

  6. Valitse Manage Default Assignments -valintaikkunassa Flex.

  7. Valitse tuotteet, joille haluat määrittää oletuskäyttöoikeuden. Kun Autodesk lisää uusia tuotteita Flexiin, uudet tuotteet eivät ole automaattisesti oletuksena määritettyjen käyttäjien saatavilla. Voit muokata oletusmääritysten luetteloa uusien tuotteiden käyttöoikeuksien määrittämistä varten.

  8. Napsauta Save Changes aktivoidaksesi oletusmääritykset.

 

Voit poistaa oletusmääritykset käytöstä seuraavasti:

  • Tyhjennä kaikki tuotteet Manage Default Assignments -valintaikkunassa.

Huomautus:Käyttäjille ei lähetetä sähköposti-ilmoituksia oletusmääritysten muutoksista.

 

Tilauksen ja kokeilun prioriteetti

 

Kun käyttäjä määritetään sekä yhden käyttäjän tilausta että Flex-pisteitä varten, pisteitä ei käytetä. Jos määrität esimerkiksi AutoCAD-tilauksen, käyttäjä ei kuluta AutoCAD-pisteitä.

Käyttäjät eivät myöskään kuluta pisteitä kyseisen tuotteen kokeilujakson aikana. Pyydä käyttäjiä ohittamaan kokeilun päättymisviesti. Kun kokeilujakso päättyy, he alkavat käyttää pisteitä.

 

Huomautus: Tilauksen ja kokeilun prioriteettia sovelletaan vain, jos sisäänkirjautumisen todennukseen käytetään samaa Autodesk-tunnusta.

Flex-lisäpisteiden ostaminen

Kun ostat pisteitä, ne lisätään tiimin pistesaldoon. Ostetut Flex-pisteet ovat voimassa vuoden ajan ostopäivästä, ja vanhemmat pisteet kulutetaan ensin. Näin varmistetaan, että pisteiden käyttöön jää mahdollisimman paljon aikaa.

 

Jos hallinnoit useita tiimejä, tarkista, että Flex-ostos on lisätty oikealle tiimille. Jos näin ei ole, voit siirtää pisteet toiselle hallinnoimallesi tiimille Autodesk Account -palvelussa. Katso Flex-pisteet ja tiimit.

 

Asennus ja sisäänkirjautuminen satunnaista käyttäjää varten

 

Flex-pisteiden käyttäjät voivat ladata ja asentaa tuotteita.

  1. Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com ja valitse All Products and Services.

  2. Valitse Flex tuotenimien luettelosta. Valitse View Items.

 

Asennusta ei tarvitse suorittaa uudelleen, jos Flexistä siirrytään yhden käyttäjän tilauskäyttöoikeuteen tai jos tuettu versio on jo asennettu aiemman tilauksen tai kokeiluversion yhteydessä.

