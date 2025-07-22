Flexin yleiskatsaus

Vaihtoehtona tuotteen käyttöoikeuksien hallintaan käyttäjäkohtaisesti voit määrittää koko tiimillesi oletuskäyttöoikeuden tuotteisiin ja palveluihin. Kun valitset oletusmääritysasetuksen, nykyiset ja uudet käyttäjät voivat käyttää samaa valittujen tuotteiden joukkoa.
Huomautus: Oletusmääritykset poistetaan automaattisesti käytöstä vierailijakäyttäjiltä, ja Autodesk suosittelee että ne myös jätetään pois käytöstä.
Oletusmääritysten määrittäminen:
Kirjaudu sisään Autodesk Account -palveluun osoitteessa manage.autodesk.com.
Valitse tilisivulta User Management > By User.
Valitse Flex-tiimi, jonka oletusmäärityksiä haluat hallita.
Napsauta Team Settings -rataskuvaketta oikeassa yläkulmassa.
Valitse User Management > Default Assignments ja napsauta kohtaa Set Up Default Assignments.
Valitse Manage Default Assignments -valintaikkunassa Flex.
Valitse tuotteet, joille haluat määrittää oletuskäyttöoikeuden. Kun Autodesk lisää uusia tuotteita Flexiin, uudet tuotteet eivät ole automaattisesti oletuksena määritettyjen käyttäjien saatavilla. Voit muokata oletusmääritysten luetteloa uusien tuotteiden käyttöoikeuksien määrittämistä varten.
Napsauta Save Changes aktivoidaksesi oletusmääritykset.
Voit poistaa oletusmääritykset käytöstä seuraavasti:
- Tyhjennä kaikki tuotteet Manage Default Assignments -valintaikkunassa.
Huomautus:Käyttäjille ei lähetetä sähköposti-ilmoituksia oletusmääritysten muutoksista.
Tilauksen ja kokeilun prioriteetti
Kun käyttäjä määritetään sekä yhden käyttäjän tilausta että Flex-pisteitä varten, pisteitä ei käytetä. Jos määrität esimerkiksi AutoCAD-tilauksen, käyttäjä ei kuluta AutoCAD-pisteitä.
Käyttäjät eivät myöskään kuluta pisteitä kyseisen tuotteen kokeilujakson aikana. Pyydä käyttäjiä ohittamaan kokeilun päättymisviesti. Kun kokeilujakso päättyy, he alkavat käyttää pisteitä.
Huomautus: Tilauksen ja kokeilun prioriteettia sovelletaan vain, jos sisäänkirjautumisen todennukseen käytetään samaa Autodesk-tunnusta.