Tietoturva

Kun kirjaudut sisään ja valtuutat Autodesk-tuotteiden ja -palveluiden käyttöoikeuden ensimmäisen kerran, Autodesk kerää tunnisteita, kuten yksilöllisiä laitetunnisteita, IP-osoitteita, tuotetunnuksia, tuotelisenssejä ja tilin käyttäjätunnuksia. Keräämme myös sähköisiä tietoja, kuten tietoa käyttöjärjestelmistä, tuotteiden käytöstä ja maantieteellisestä sijainnista. Tiedot lähetetään Autodesk-palvelimille. Katso lisää tietoa Autodeskin käsittelemistä henkilötiedoista Autodeskin tietosuojalausunnosta (englanniksi).

Nimettyjen käyttäjien lisensointitarkoituksiin kerättävien tietojen lisäksi hankimme henkilötietoja eri tavoin Autodesk-palveluiden tarjoamista varten. Esimerkiksi joitakin henkilötietoja kerätään sinulta suoraan, kun rekisteröit tilin tai kun käytät tuotetta, rekisteröit tuotteen tai palvelun, tilaat uutiskirjeemme tai kun ilmoittaudut johonkin tapahtumaamme tai otat meihin yhteyttä muilla tavoin. Muita tietoja kerätään tai luodaan automaattisesti riippuen siitä, miten, milloin ja miksi olet vuorovaikutuksessa tuotteidemme kanssa. Saamme myös tiettyjä tietoja sinusta kolmansilta osapuolilta, kuten tytäryhtiöiltä ja liikekumppaneilta. Käytämme henkilötietojasi huolellisesti ja hyödyllisillä tavoilla, kuten Autodeskin tietosuojalausunnossa (englanniksi) on kuvattu.