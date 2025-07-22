TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Tietoturva

Kun kirjaudut sisään ja valtuutat Autodesk-tuotteiden ja -palveluiden käyttöoikeuden ensimmäisen kerran, Autodesk kerää tunnisteita, kuten yksilöllisiä laitetunnisteita, IP-osoitteita, tuotetunnuksia, tuotelisenssejä ja tilin käyttäjätunnuksia. Keräämme myös sähköisiä tietoja, kuten tietoa käyttöjärjestelmistä, tuotteiden käytöstä ja maantieteellisestä sijainnista. Tiedot lähetetään Autodesk-palvelimille. Katso lisää tietoa Autodeskin käsittelemistä henkilötiedoista Autodeskin tietosuojalausunnosta (englanniksi).

 

Nimettyjen käyttäjien lisensointitarkoituksiin kerättävien tietojen lisäksi hankimme henkilötietoja eri tavoin Autodesk-palveluiden tarjoamista varten. Esimerkiksi joitakin henkilötietoja kerätään sinulta suoraan, kun rekisteröit tilin tai kun käytät tuotetta, rekisteröit tuotteen tai palvelun, tilaat uutiskirjeemme tai kun ilmoittaudut johonkin tapahtumaamme tai otat meihin yhteyttä muilla tavoin. Muita tietoja kerätään tai luodaan automaattisesti riippuen siitä, miten, milloin ja miksi olet vuorovaikutuksessa tuotteidemme kanssa. Saamme myös tiettyjä tietoja sinusta kolmansilta osapuolilta, kuten tytäryhtiöiltä ja liikekumppaneilta. Käytämme henkilötietojasi huolellisesti ja hyödyllisillä tavoilla, kuten Autodeskin tietosuojalausunnossa (englanniksi) on kuvattu.

Tietoturvan tavallisimmat kysymykset

Miten tiedot kerätään ja tallennetaan?

Tietoja säilytetään vaatimustenmukaisuus- ja raportointitarkoituksiin järjestelmissä, jotka noudattavat Autodeskin tietoturva- ja tietosuojaohjeita (englanniksi). Jos henkilötiedot vaarantuvat, tilanteen edellyttämä ilmoitus ja ilmoituksen ajankohta määritetään sovellettavien rikkomuksia koskevien lakien mukaisesti. Lue lisää vaaratilanteiden käsittelyä koskevista toimenpiteistämme (englanniksi).

Miten käyttäjän tunnistetiedot siirretään ja tallennetaan turvallisesti?

Käyttäjä muodostaa yhteyden tunnistetietopalveluun Autodesk-tunnuksellaan, joka pakottaa siirronaikaisen salauksen HTTPS:n kautta TLS-version 1.2-salauksella edellyttäen, että jokaisella asiakaskäyttäjällä on yksilöllinen sähköpostiosoite ja salasana todennusta varten. 
Voit myös ottaa käyttöön monivaiheisen todennuksen organisaatiollesi tai voit integroida Autodeskin kertakirjautumisen (SSO), jos käytössä on SAML-pohjainen tunnistetietojen toimittaja (esimerkiksi ADFS tai PingFederate). Kaikki käyttäjien salasanat tallennetaan yksisuuntaisella salt-hajautuksella.

Mitkä ovat nimettyjen käyttäjien lisensoinnin Autodesk-palvelimien IP-osoitteet ja fyysiset sijainnit?

Autodesk-palvelimien fyysisiä sijainteja ei ilmoiteta turvallisuussyistä. Lisensointipalvelu ei tallenna lisensointitarkoituksiin kerättyjä tietoja vianetsintään tarvittavaa aikaa pidemmäksi ajaksi Autodeskin tietojensäilytysohjeiden mukaisesti. Tiedot tallennetaan pidempiaikaisia vaatimustenmukaisuus- ja raportointitarkoituksia varten muihin järjestelmiin, jotka noudattavat Autodeskin tietoturva- ja tietosuojaohjeita (englanniksi).

Miten Autodesk-infrastruktuuri suojataan nimettyjen käyttäjien lisensointia varten?

Autodesk-suojauskehys on suunniteltu alan standardien mukaisesti ylläpitämään jatkuvia tietoturvakäytäntöjä, joiden avulla voimme kehittää toimintoja turvallisesti, toimia suojatusti ja pitää tiedot turvassa. Suojauskehys kattaa Autodeskin kaikki tietoturvaohjelmat, mukaan lukien sen infrastruktuurin, jossa nimettyjen käyttäjien lisensointi suoritetaan. Lue lisää Autodeskin tietoturvaohjelmasta valvontakeskuksessamme (englanniksi).

Mitkä ovat tuetut välityspalvelinmääritykset nimettyjen käyttäjien lisensointia varten?

Onko olemassa kolmannen osapuolen sovellus- tai palomuuriratkaisuja, jotka eivät ole yhteensopivia Autodeskin nimettyjen käyttäjien lisensoinnin kanssa?

Käytän palomuuria tai välityspalvelinta tai molempia organisaatiossani. Mitkä verkkotunnukset tai protokollat sallivat nimettyjen käyttäjien lisensoinnin?

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.

Kysy Assistantilta

Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot