Autodesk Account -tilin Resurssien ja API-rajapintojen käyttö -sivulla näkyvät resurssien (kapasiteettipohjaisissa tilauksissa käytettyjen nimikkeiden) reaaliaikaiset saldot ja käyttötiedot. Lue lisää kapasiteettipohjaisista tilauksista (englanniksi)

Yleiskatsaus

 

Resurssien ja API-rajapintojen käyttö tarjoaa kootun näkymän kaikkien tiimin resurssien reaaliaikaisista saldoista. Sen avulla Autodesk Account -tilien ylläpitäjät (ensisijaiset, toissijaiset ja kertakirjautumisen) voivat seurata kulutusta, suunnitella uusimisia ja välttää palvelukatkoksia. Jokainen resurssi näkyy korttimuodossa seuraavin tiedoin:
  • Käytettävissä oleva saldo: näyttää jäljellä olevat yksiköt verrattuna kokonaisostokseen (esim. 140/150 käytettävissä).
  • Ostettu kokonaiskapasiteetti: näyttää tuotteelle ostettujen yksiköiden kokonaismäärän (esim. 60 000 yksikköä).
  • Saldon vanhentumis- ja päivitystiedot: korostaa käyttöoikeuden päättymisen tai päivittymisen tiedot (esim. päättyy 30 päivän kuluttua, päivittyy 12 päivän kuluttua).

Kaikki resurssit, mukaan lukien API-rajapinnat, yhdistetään ja ovat käytettävissä tiimitasolla. Jos esimerkiksi tiimissä A on käytettävissä 1 000 resurssia Info360 Asset -resurssille, käyttäjät, joilla on täydet käyttöoikeudet tiimissä A, voivat käyttää niitä saapumisjärjestyksessä.

 

Koontinäyttö, joka näyttää API-rajapintojen ja kapasiteettipohjaisten tuotteiden käytön

API-saldo

 

Kunkin API-yksikön laskutusmitta on veloitettu yksikkö. Jokainen veloitettu yksikkö vastaa kiinteää määrää API-käyttöä.

 

Maksuttoman tason tilaajilta ei veloiteta veloitettuja yksiköitä. API-saldo päivittyy, kun täyttä yksikköä käytetään. Jos esimerkiksi 1 yksikkö on 20 käsittelyminuuttia, saldo päivittyy 20 minuutin käytön jälkeen.

 

Maksullisen tason tilaajilta ei laskuteta tai veloiteta pisteitä käytetyistä osittaisista yksiköistä. Jos esimerkiksi käytät laskutusjaksossa vain 10 käsittelyminuuttia ja veloitusyksikkö on 20 minuuttia, sinua ei veloiteta. Käytetty 10 minuuttia siirtyy seuraavaan laskutusjaksoon.

 

Jos samassa tiimissä on useita eri tilaustyyppejä, järjestelmä laskee API:n käytön tässä järjestyksessä:

  1. Maksuton taso
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Veloitus käytön mukaan

API-käyttö ja käytön erittely

 

Nämä osiota näyttävät todellisen käytön, eivät veloitettuja yksiköitä. Huomautus:

  • Käyttötiedot perustuvat koordinoituun yleisaikaan (UTC).
  • Käyttötiedot päivittyvät viiveellä – joka on yleensä muutaman minuutin, mutta se voi kestää jopa 30 minuuttia. Jos viimeisimmät API-kutsut eivät näy, odota hetki ja päivitä sivu.
  • Raportoinnissa on saatavilla enintään 24 kuukauden historiatiedot.

Veloitus käytön mukaan

 

Kun otat Veloitus käytön mukaan -tilauksen:

  • Olet vastuussa maksutapatietojen pitämisestä ajan tasalla. Kunkin laskutusjakson lopussa saat ostajana laskun automaattisista veloituksista, joissa on käytetty tallennettua maksutapaa.
  • Laskutusjaksosi perustuu ostohetkellä noudettuun maantieteelliseen/aikavyöhykkeeseen. Jos teet ostoksen esimerkiksi 15. heinäkuuta, ensimmäinen laskutusjaksosi on 15. heinäkuuta – 14. elokuuta. Laskutusjakson päivämäärät voivat poiketa aikavyöhykkeestä (UTC), jota käytetään API-käytön seurantaan.
  • Laskulla olevat veloitukset perustuvat käytettyjen veloitettujen yksiköiden määrään. Kaikki käyttö, joka ei täytä kokonaista veloitettua yksikköä, siirtyy seuraavaan laskutusjaksoon.

