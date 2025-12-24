Kunkin API-yksikön laskutusmitta on veloitettu yksikkö. Jokainen veloitettu yksikkö vastaa kiinteää määrää API-käyttöä.

Maksuttoman tason tilaajilta ei veloiteta veloitettuja yksiköitä. API-saldo päivittyy, kun täyttä yksikköä käytetään. Jos esimerkiksi 1 yksikkö on 20 käsittelyminuuttia, saldo päivittyy 20 minuutin käytön jälkeen.

Maksullisen tason tilaajilta ei laskuteta tai veloiteta pisteitä käytetyistä osittaisista yksiköistä. Jos esimerkiksi käytät laskutusjaksossa vain 10 käsittelyminuuttia ja veloitusyksikkö on 20 minuuttia, sinua ei veloiteta. Käytetty 10 minuuttia siirtyy seuraavaan laskutusjaksoon.

Jos samassa tiimissä on useita eri tilaustyyppejä, järjestelmä laskee API:n käytön tässä järjestyksessä: