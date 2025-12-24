& rakentaminen
Autodesk Account -tilin Resurssien ja API-rajapintojen käyttö -sivulla näkyvät resurssien (kapasiteettipohjaisissa tilauksissa käytettyjen nimikkeiden) reaaliaikaiset saldot ja käyttötiedot. Lue lisää kapasiteettipohjaisista tilauksista (englanniksi)
Kaikki resurssit, mukaan lukien API-rajapinnat, yhdistetään ja ovat käytettävissä tiimitasolla. Jos esimerkiksi tiimissä A on käytettävissä 1 000 resurssia Info360 Asset -resurssille, käyttäjät, joilla on täydet käyttöoikeudet tiimissä A, voivat käyttää niitä saapumisjärjestyksessä.
Kunkin API-yksikön laskutusmitta on veloitettu yksikkö. Jokainen veloitettu yksikkö vastaa kiinteää määrää API-käyttöä.
Maksuttoman tason tilaajilta ei veloiteta veloitettuja yksiköitä. API-saldo päivittyy, kun täyttä yksikköä käytetään. Jos esimerkiksi 1 yksikkö on 20 käsittelyminuuttia, saldo päivittyy 20 minuutin käytön jälkeen.
Maksullisen tason tilaajilta ei laskuteta tai veloiteta pisteitä käytetyistä osittaisista yksiköistä. Jos esimerkiksi käytät laskutusjaksossa vain 10 käsittelyminuuttia ja veloitusyksikkö on 20 minuuttia, sinua ei veloiteta. Käytetty 10 minuuttia siirtyy seuraavaan laskutusjaksoon.
Jos samassa tiimissä on useita eri tilaustyyppejä, järjestelmä laskee API:n käytön tässä järjestyksessä:
Nämä osiota näyttävät todellisen käytön, eivät veloitettuja yksiköitä. Huomautus:
Kun otat Veloitus käytön mukaan -tilauksen:
