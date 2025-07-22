Määritä kertakirjautuminen (SSO)

Kun kertakirjautuminen (SSO) on käytössä, Autodesk-tilaus sallii kirjautumisen useisiin Autodesk-tuotteisiin ja -palveluihin organisaatiosi käyttäjätunnuksilla. Tämä tarkoittaa, että kirjaudut sisään vain kerran kaikkiin tuotteisiin ilman, että sinun tarvitsee käyttää useita salasanoja. Järjestelmänvalvojien tarvitsee ylläpitää vain yhtä sähköposti-/salasana-yhdistelmää kullekin käyttäjälle, ja verkon salasanakäytäntöjä sovelletaan myös Autodesk-palveluihin.



SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 -protokollaa käyttäen Autodeskin kertakirjautuminen määritetään verkkotunnustasolla kaikille käyttäjille. Kertakirjautumisen ottaminen käyttöön tiimille tarkoittaa, että kaikki samaan organisaatioon ja verkkotunnukseen kuuluvat käyttäjät, vaikka he kuuluisivat eri tiimeihin, kirjautuvat sisään kertakirjautumisella. Tämä tiimi toimii verkkotunnusten ja SAML-yhteyksien hallintakeskuksena.

Asiakkaat, joilla on Business Success -palvelupaketti, saavat lisäetua käyttämällä Autodeskin hakemistosynkronointiominaisuutta kertakirjautumisen kanssa ryhmien ja käyttäjien synkronoimiseksi yrityshakemistostaan.

Täydelliset tiedot kertakirjautumisen määrittämisestä ja hakemistosynkronoinnin käyttämisestä ovat Autodeskin kertakirjautumisen määritysoppaassa.