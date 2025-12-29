Tässä on muutamia tärkeitä asioita, jotka tulee tietää tilauksen uusimisesta:

Jos haluat uusia organisaatiosi tilaukset, sinun on oltava tilauksen ostaja.

Ostajia pidetään Autodeskin ensisijaisena yhteyshenkilöinä, ja sinut katsotaan ostajaksi, jos teet tilauksen ja saat Autodeskin osto-, laskutus- ja uusintasähköpostit. Lisäksi olet se, joka hallinnoi tilin muita itsepalvelutoimintoja, kuten sopimuskausien vaihtamista ja käyttäjälisenssien lisäämistä. Ostaja on myös tilauksen ensisijainen ylläpitäjä, jos hän ei siirrä ylläpitäjän roolia jollekulle toiselle. Ostaja voi siirtää ensisijaisen ylläpitäjän roolin toiselle organisaation henkilölle, mutta ostajan vastuut säilyvät. Ostajaa on aiemmin kutsuttu sopimuspäälliköksi.

Voit uusia Autodesk-tilauksesi automaattisesti, manuaalisesti kassalla tai tarjouksen kautta, joko yksittäin tai joukkona, enintään 90 ennen uusimispäivää ja enintään 30 tai 45 päivää vanhentumispäivän jälkeen kelpoisuudesta ja sovellettavista ehdoista riippuen. Jotta et menettäisi ohjelmiston käyttöoikeuttasi, tilaus kannattaa kuitenkin uusia uusimis-/vanhentumispäivään mennessä. Siirry Autodesk Account -tilille.

Joitakin tilausten uusimisia voidaan hallita vain manuaalisesti. Jos et näe uusimisvaihtoehtoja Autodesk Account -tililläsi, ota yhteyttä Autodesk-kumppaniin tai myyntitiimimme uusimista varten.

Jos haluat vähentää käyttäjälisenssejä tai vaihtaa uusimisen ehtoja, tee muutokset Autodesk Account -tililläsi tilauksen tiedoissa. Aseta joko automaattinen uusinta tai pyydä tarjous muutoksista Autodesk-kumppanilta tai myyntitiimiltämme.

Huomautus: Kaikki uusimistavat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa tilauksissa tai kaikissa maissa.