Voit määrittää ulkoiseksi käyttäjäksi kenet tahansa (paitsi ensisijaisen tai toissijaisen ylläpitäjän) käyttäjähallinnassa. Yleensä tämä määritys tehdään henkilöille, jotka eivät ole työntekijöitä, kuten urakoitsijoille tai toimittajille.
Huomautus: oletusarvoisesti käyttäjät, jotka lisätään automaattisesti keskuksesta tiimiin integroidun pilviyhteistyötuotteen (kuten Autodesk BIM Collaborate Pro-, Autodesk Build- tai Autodesk Takeoff -tuotteen) kautta, määritetään ulkoisiksi käyttäjiksi.
Voit tiimin asetuksista luoda verkkotunnuspohjaiset käyttäjäsäännöt, joilla voit hallita automaattisesti, kuka määritetään tavalliseksi ja kuka ulkoiseksi käyttäjäksi. Jos haluat asettaa ulkoiset käyttäjät käytännön perusteella, aktivoi verkkotunnuspohjaiset ulkoiset käyttäjät tiimin asetuksista.
Jos tarvitset verkkotunnusperusteisten käyttäjäsääntöjen hallinnan tarkat vaiheet, katso kohta käyttäjäroolikäytännön hallinta.
Mitä tukitasoja on käytettävissä?
Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.