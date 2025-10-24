TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Ulkoisten käyttäjien määrittäminen

Voit määrittää ulkoiseksi käyttäjäksi kenet tahansa (paitsi ensisijaisen tai toissijaisen ylläpitäjän) käyttäjähallinnassa. Yleensä tämä määritys tehdään henkilöille, jotka eivät ole työntekijöitä, kuten urakoitsijoille tai toimittajille.

 

Huomautus: oletusarvoisesti käyttäjät, jotka lisätään automaattisesti keskuksesta tiimiin integroidun pilviyhteistyötuotteen (kuten Autodesk BIM Collaborate Pro-, Autodesk Build- tai Autodesk Takeoff -tuotteen) kautta, määritetään ulkoisiksi käyttäjiksi.

 

Ulkoisen käyttäjän määrittäminen käyttäjätiedoissa

  1. Siirry kohtaan käyttäjähallinta ja valitse vaihtoehto käyttäjittäin.
  2. Etsi ja valitse haluttu käyttäjä.
  3. Valitse vaihtoehto vaihda rooli.
  4. Valitse ulkoinen käyttäjä saatavilla olevista rooleista.
  5. Tallenna tekemäsi muutokset. 

Ulkoisen käyttäjän määrittäminen käyttäjäroolikäytännöllä

Voit tiimin asetuksista luoda verkkotunnuspohjaiset käyttäjäsäännöt, joilla voit hallita automaattisesti, kuka määritetään tavalliseksi ja kuka ulkoiseksi käyttäjäksi. Jos haluat asettaa ulkoiset käyttäjät käytännön perusteella, aktivoi verkkotunnuspohjaiset ulkoiset käyttäjät tiimin asetuksista.

 

Jos tarvitset verkkotunnusperusteisten käyttäjäsääntöjen hallinnan tarkat vaiheet, katso kohta käyttäjäroolikäytännön hallinta.

