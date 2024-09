Seat Usage-, Token Usage- ja Export-sivuilla valittavissa olevat aikavälit raportoidaan seuraavasti:

Past 30 days (Edelliset 30 päivää). Edellisen 30 päivän muodostama aikaväli.

Past three months (Edelliset kolme kuukautta). Kolme edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.

Past six months (Edelliset kuusi kuukautta). Kuusi edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.

Past nine months (Edelliset yhdeksän kuukautta). Yhdeksän edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.

Past 12 months (Edelliset 12 kuukautta). 12 edellistä kokonaan kulunutta kuukautta.

Käyttöraportissa aikavälit sisältävät sekä mukautetun päivämäärävalitsimen että viisi esimääritettyä liukuvaa päivämääräväliä.

Huomautus: Jos aikaväliksi valitaan useita kuukausia, kuluvaa kuukautta ei oteta raportin tiedoissa huomioon. Käytä Past 30 days (Edelliset 30 päivää) -toimintoa kuluvan kuukauden tietojen tarkastelemiseen.

Vinkki: Export Usage (Vie käyttöaste) -ominaisuudessa voit käyttää valintaa All dates (Kaikki päivämäärät), joka on ylimääräinen aikavälin suodatinvaihtoehto. All dates (Kaikki päivät) -valinnan avulla voit viedä sekä vanhentuneiden että aktiivisten tilausten raportoidun käyttöasteen raportin luontipäivämäärään asti.