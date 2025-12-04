APS API:den aloitusopas

& rakentaminen
Integroidut tietomallinnustyökalut, kuten Revit, AutoCAD ja Civil 3D
valmistava teollisuus
Ammattimaiset CAD/CAM-työkalut Inventoriin ja AutoCADiin
viihde
Työkalut viihdesisällön luontiin, kuten 3ds Max ja Maya
Jos haluat käyttää APS API -rajapintojamme, määrität työtilan, joka yhdistyy laskutuksesi. Tämä toimii sekä ilmaisen että maksullisen tason käyttöoikeudella ja varmistaa, että API-käyttöäsi seurataan oikein.
Tarkempia tietoja kehittäjäkeskuksista ja Autodesk Platform Services ‑palveluista saat tästä PDF-tiedostosta (vain englanniksi).
Tiimi: Organisaatiosi tila tilauksille ja laskutukselle.
Kehittäjäkeskus: Työtila, jossa määritetään API-käyttö, tunnistetiedot ja ympäristö. Kukin kehittäjäkeskus muodostaa yhteyden yhteen tiimiin.
Muista valita oikea tiimi, ennen kuin luot kehittäjäkeskuksen Autodesk Account -tilillesi.
Kun API-tilauksesi on määritetty tiimille, luo kehittäjäkeskus Autodesk Account -tilisi kautta. Voit tehdä sen kohdassa Autodesk Account -tili -> Tuotteet ja palvelut > Keskukset. Kun kehittäjäkeskus on luotu, voit lisätä tiimitovereita keskukseen ja aloittaa sovellusten kehittämisen Autodesk Platform Services ‑palveluissa.
Ostajana tai järjestelmänvalvojana (ensisijainen tai toissijainen järjestelmänvalvoja Autodesk Account -tilillä) voit seurata API:den saldoa, käyttöä ja kulutusta Autodesk Account -tilillä.
Keskuksen järjestelmänvalvojana tai kehittäjänä voit nähdä API:n käytön Autodesk Platform Services ‑palveluissa.
Tiimin järjestelmänvalvoja – ensisijainen tai toissijainen järjestelmänvalvoja – voi luoda kehittäjäkeskuksen. Jos et ole tiimin järjestelmänvalvoja ja sinun on luotava kehittäjäkeskus, pyydä tiimin järjestelmänvalvojia kutsumaan sinut tiimiin ja määrittämään sinut toissijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.
Ei, kartoitus on 1:1.
Ei, tiimiä kohden voidaan luoda vain yksi kehittäjäkeskus.
Kehittäjäkeskuksen toiseen tiimiin vaihtamiseen ei ole mahdollista itsepalveluna. Voit luoda uuden kehittäjäkeskuksen toiselle tiimille tai ottaa yhteyttä Autodeskiin tiimin vaihtamiseksi. Keskuksen järjestelmänvalvojana voit siirtää sovelluksia kehittäjäkeskusten välillä.
Vain APS-tilausten ostaja voi määrittää tilauksia tiimille Autodesk Account ‑tilin aloitussivulla, jos hän hallinnoi useita tiimejä.
Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.
Mitä tukitasoja on käytettävissä?
Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.