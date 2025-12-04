TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

APS API:den aloitusopas

Jos haluat käyttää APS API -rajapintojamme, määrität työtilan, joka yhdistyy laskutuksesi. Tämä toimii sekä ilmaisen että maksullisen tason käyttöoikeudella ja varmistaa, että API-käyttöäsi seurataan oikein.

 

Tarkempia tietoja kehittäjäkeskuksista ja Autodesk Platform Services ‑palveluista saat tästä PDF-tiedostosta (vain englanniksi).

Keskeiset käsitteet 

  • Tiimi: Organisaatiosi tila tilauksille ja laskutukselle.

  • Kehittäjäkeskus: Työtila, jossa määritetään API-käyttö, tunnistetiedot ja ympäristö. Kukin kehittäjäkeskus muodostaa yhteyden yhteen tiimiin.

Muista valita oikea tiimi, ennen kuin luot kehittäjäkeskuksen Autodesk Account -tilillesi. 

Yleisiä käyttötapauksia

 

  1. Uusi tilaaja – kun hankit joko maksuttomantai maksullisen tason, luodaan tiimi ja tilaus määritetään tiimille automaattisesti. 
  2. Hallitsetko jo useita tiimejä – Jos olet järjestelmänvalvoja (ensisijainen tai toissijainen järjestelmänvalvoja Autodesk Account -tililläsi) ja hallitset useampaa kuin yhtä tiimiä, sinua pyydetään määrittämään tilaus tietylle tiimille oston jälkeen. Voit myös tarvittaessa luoda uuden tiimin tässä vaiheessa.

Kehittäjäkeskuksen määrittäminen

 

Kun API-tilauksesi on määritetty tiimille, luo kehittäjäkeskus Autodesk Account -tilisi kautta. Voit tehdä sen kohdassa Autodesk Account -tili -> Tuotteet ja palvelut > Keskukset. Kun kehittäjäkeskus on luotu, voit lisätä tiimitovereita keskukseen ja aloittaa sovellusten kehittämisen Autodesk Platform Services ‑palveluissa.

  • Ostajana tai järjestelmänvalvojana (ensisijainen tai toissijainen järjestelmänvalvoja Autodesk Account -tilillä) voit seurata API:den saldoa, käyttöä ja kulutusta Autodesk Account -tilillä. 

  • Keskuksen järjestelmänvalvojana tai kehittäjänä voit nähdä API:n käytön Autodesk Platform Services ‑palveluissa.  

Tavallisimmat kysymykset

Kuka voi luoda kehittäjäkeskuksen?

Tiimin järjestelmänvalvoja – ensisijainen tai toissijainen järjestelmänvalvoja – voi luoda kehittäjäkeskuksen. Jos et ole tiimin järjestelmänvalvoja ja sinun on luotava kehittäjäkeskus, pyydä tiimin järjestelmänvalvojia kutsumaan sinut tiimiin ja määrittämään sinut toissijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.

Voiko yksi kehittäjäkeskus muodostaa yhteyden useisiin tiimeihin?

Ei, kartoitus on 1:1.

Voiko tiimiä kohden olla useita kehittäjäkeskuksia?

Ei, tiimiä kohden voidaan luoda vain yksi kehittäjäkeskus.

Voinko vaihtaa tiimiä myöhemmin?

Kehittäjäkeskuksen toiseen tiimiin vaihtamiseen ei ole mahdollista itsepalveluna. Voit luoda uuden kehittäjäkeskuksen toiselle tiimille tai ottaa yhteyttä Autodeskiin tiimin vaihtamiseksi. Keskuksen järjestelmänvalvojana voit siirtää sovelluksia kehittäjäkeskusten välillä.

Kuka näkee tiimin määrityskehotteen?

Vain APS-tilausten ostaja voi määrittää tilauksia tiimille Autodesk Account ‑tilin aloitussivulla, jos hän hallinnoi useita tiimejä.

