Jos käytät oletusarvoista käyttäjähallintaan perustuvaa käytäntöä, järjestelmä lisää yhden kirjautumisen (SSO) tai Active Directory -hakemiston (AD) synkronoinnin käyttäjät tavallisina käyttäjinä käyttäjähallintaan. Jos otat käyttöön verkkotunnuspohjaisen käytännön, järjestelmä lisää SSO- tai AD-synkronoinnin käyttäjät tavallisina käyttäjinä vain, jos verkkotunnukset vastaavat käytäntöä. Jos verkkotunnukset eivät vastaa käytäntöä, järjestelmä lisää käyttäjät ulkoisina käyttäjinä.

Esimerkki: jos otat käyttöön verkkotunnuspohjaisen ulkoisten käyttäjien säännön ja sisällytät siihen verkkotunnuksen cba.net, mutta SSO- tai AD-verkkotunnus on abc.net, järjestelmä lisää SSO:n tai AD:n kautta synkronoidut käyttäjät ulkoisina käyttäjinä käyttäjähallintaan.