TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Käyttäjäroolikäytännön hallinta

Käyttäjäroolikäytännön avulla voit määrittää käyttäjiä ulkoisiksi tai tavallisiksi käyttäjiksi.

 

Ulkoinen käyttäjä tarkoittaa organisaatiosi ulkoista käyttäjää, kuten urakoitsijaa tai toimittajaa, joka tarvitsee Autodesk-tuotteiden tai -palveluiden käyttöoikeuden. Tätä roolia kutsuttiin aiemmin vieraskäyttäjäksi, ja roolin tarkoituksena on varmistaa turvallinen yhteistyö ilman arkaluonteisten sisäisten resurssien jakamista.

 

Voit päättää, mitä käytäntöä sovelletaan ulkoisiin käyttäjiisi: käyttäjähallinnan oletusasetuksia vai verkkotunnusten nimiin perustuvia sääntöjä. Tämä auttaa hallitsemaan, milloin käyttäjä on ulkoinen ja milloin tavallinen, mikä helpottaa käyttöoikeuksien turvallista ja läpinäkyvää hallintaa.

 

Ulkoisiin käyttäjiin perustuva oletusarvoinen käyttäjähallinta

Kun käytät oletusarvoista käyttäjähallintaan perustuvaa käytäntöä, kaikki käyttäjät, jotka lisätään automaattisesti tiimiin Autodesk-pilviyhteistyötuotteen, kuten Autodesk BIM Collaborate Pro-, Autodesk Build- tai Autodesk Takeoff -tuotteen, kautta, määritetään automaattisesti Autodesk Account -tilin ulkoisiksi käyttäjiksi. 

 

Verkkotunnuspohjaiset ulkoiset käyttäjät

Jos valitset verkkotunnuspohjaisten sääntöjen käytön, voit määrittää luettelon tiimisi hyväksytyistä sähköpostien verkkotunnuksista. Tämän avulla voit automaattisesti hallita, kuka on ulkoinen ja kuka tavallinen käyttäjä. Kaikki lisätyt käyttäjät, joiden sähköpostilla on hyväksytty verkkotunnus, määritetään tavallisiksi käyttäjiksi, kun taas muiden verkkotunnusten sähköpostien käyttäjät määritetään automaattisesti ulkoisiksi käyttäjiksi. 

 

Jos haluat muuttaa sellaisten käyttäjien rooleja, jotka eivät vastaa verkkotunnuspohjaista käytäntöä, katso kohta Katso käyttäjäroolikäytännön poikkeukset.

 

Huomautus: sisällytä organisaatiosi verkkotunnus yhteen kirjautumiseen (SSO) tai hakemistosynkronointiin verkkotunnuspohjaisissa säännöissä. Tämä varmistaa, että tiimin jäsenet, jotka käyttävät SSO-kirjautumista, tunnistetaan automaattisesti tavallisiksi käyttäjiksi.

Verkkotunnusten lisääminen

  1. Siirry kohtaan asetukset > tiimin asetukset Autodesk Account -tililläsi.
  2. Valitse tiimi, johon haluat soveltaa käytäntöä.
  3. Siirry kohtaan käyttäjäroolikäytäntö ja valitse vaihtoehto hallitse käytäntöä.
  4. Valitse vaihtoehto verkkotunnuspohjainen.
  5. Täällä voit lisätä uusia verkkotunnuksia. Toiminnolla lisää uusi voit lisätä niin monta verkkotunnusta kuin tarvitset.
  6. Valitse ota muutokset käyttöön.
  7. Vahvista käytännön päivitys.
  8. Käyttäjäroolikäytäntösi on nyt muutettu verkkotunnuspohjaiseksi. Tiimiin lisättyjen uusien käyttäjien roolit määritetään heidän verkkotunnuksensa perusteella. Verkkotunnussääntö ei vaikuta ensisijaisiin, toissijaisiin ja yhden kirjautumisen (SSO) järjestelmänvalvojiin.

Huomautus: jos määrität verkkotunnussäännön, tiimissäsi jo olevat käyttäjät säilyttävät olemassa olevat roolinsa. Jos olemassa olevat käyttäjät eivät vastaa verkkotunnuskäytäntöä, heidät merkitään poikkeuksiksi. Katso kohta Katso käyttäjäroolikäytännön poikkeukset.

Verkkotunnusten poistaminen

Voit poistaa verkkotunnuksia koska tahansa. Kun poistat verkkotunnuksia, vähintään yksi on säilytettävä.

  1. Siirry kohtaan asetukset > tiimin asetukset Autodesk Account -tililläsi.
  2. Valitse tiimi, jolta haluat poistaa verkkotunnukset käyttäjäroolikäytännöstä.
  3. Siirry kohtaan käyttäjäroolikäytäntö ja valitse vaihtoehto hallitse käytäntöä.
  4. Tarkista verkkotunnukset käyttäjäroolille ja valitse vaihtoehto poista, jos haluat poistaa verkkotunnuksia käytännöstä.
  5. Vahvista verkkotunnuksen poisto valitsemalla vaihtoehto poista.
  6. Verkkotunnus poistetaan käyttäjäroolikäytännöstäsi. Tällä verkkotunnuksella tiimiin lisättävät käyttäjät lisätään ulkoisina käyttäjinä. 

Huomautus: olemassa olevat käyttäjät, joilla on poistettu verkkotunnus, merkitään poikkeuksiksi. Katso kohta Katso käyttäjäroolikäytännön poikkeukset.

Katso käyttäjäroolikäytännön poikkeukset

Voit tarkistaa käyttäjät ja tehdä muutoksia, jos käyttäjät eivät vastaa verkkotunnuspohjaista käytäntöä. Vertaa nykyistä roolia odotettuun rooliin.

  1. Siirry kohtaan asetukset > tiimin asetukset Autodesk Account -tililläsi.
  2. Valitse tiimi, jonka käyttäjäroolien poikkeukset haluat nähdä.
  3. Siirry kohtaan käyttäjäroolikäytäntö ja valitse vaihtoehto näytä poikkeukset.

Voit suodattaa käyttäjiä ja katsoa kaikki roolit tai vain tavalliset käyttäjät tai ulkoiset käyttäjät.

Käyttäjäroolien muutos poikkeusten vuoksi

  1. Siirry kohtaan asetukset > tiimin asetukset Autodesk Account -tililläsi.
  2. Valitse tiimi, jonka käyttäjäroolien poikkeukset haluat nähdä.
  3. Siirry kohtaan käyttäjäroolikäytäntö ja valitse vaihtoehto näytä poikkeukset.
  4. Valitse käyttäjä, jonka roolia haluat muuttaa. Voit myös valita useita käyttäjiä kerralla.
  5. Valitse vaihtoehto vaihda rooleja käyttäjäluettelon oikeasta yläkulmasta.
  6. Valitse uusi rooli, jonka haluat määrittää käyttäjälle verkkotunnussäännön perusteella, tai valitse toinen saatavilla oleva rooli.
  7. Tallenna tekemäsi muutokset.

Huomautus: kun valitset useita käyttäjiä kerralla, heille on määritettävä sama uusi rooli.

Käyttäjäroolikäytännön poikkeukset

Näet hälytyksen tililläsi, jos käyttäjä ei vastaa verkkotunnuspohjaisia sääntöjä.

 

Käyttäjätietohälytys: tämän käyttäjän rooli on tällä hetkellä käyttäjäroolikäytännön poikkeus.

Näet varoitusmerkin käyttäjätiedoissa, jos käyttäjän rooli ei vastaa verkkotunnuspohjaisia sääntöjä. Tämä tarkoittaa, että verkkotunnuspohjainen sääntö on käytössä ja käyttäjä on poikkeus. Jos haluat muuttaa käyttäjän roolia, napsauta kohtaa vaihda rooli tai siirry tiimin asetuksiin ja katso kaikki käyttäjäroolien poikkeukset.

Roolinvaihtohälytys: tämän käyttäjän rooli on tällä hetkellä käyttäjäroolikäytännön poikkeus.

Kun vaihdat käyttäjän roolin vastaamaan verkkotunnussääntöä, saat viestin, jossa kerrotaan, että käyttäjän nykyinen rooli on poikkeus. Jos haluat, että tämä käyttäjä vastaa verkkotunnussääntöjä, valitse vaihtoehto Kumoa poikkeus.

Roolinvaihtohälytys: tämän käyttäjän roolin muutos luo käyttäjäroolikäytännön poikkeuksen.         

Jos muutat verkkotunnussääntöjä vastaavan käyttäjän roolia, saat viestin, jossa ilmoitetaan, että tämä päivitys luo poikkeuksen. Muuta roolia, jos et halua, että käyttäjä vastaa verkkotunnuskäytäntöä. Jos haluat poistaa poikkeuksen, siirry käyttäjätietoihin tai tiimin asetuksiin ja katso kaikki poikkeukset.

Tavallisimmat kysymykset

Kuinka Käyttäjäroolikäytännön hallinta -kohdassa luetellut sähköpostien verkkotunnukset liittyvät tiimille määritettyihin SSO-verkkotunnuksiin?

Jos käytät oletusarvoista käyttäjähallintaan perustuvaa käytäntöä, järjestelmä lisää yhden kirjautumisen (SSO) tai Active Directory -hakemiston (AD) synkronoinnin käyttäjät tavallisina käyttäjinä käyttäjähallintaan. Jos otat käyttöön verkkotunnuspohjaisen käytännön, järjestelmä lisää SSO- tai AD-synkronoinnin käyttäjät tavallisina käyttäjinä vain, jos verkkotunnukset vastaavat käytäntöä. Jos verkkotunnukset eivät vastaa käytäntöä, järjestelmä lisää käyttäjät ulkoisina käyttäjinä.

 

Esimerkki: jos otat käyttöön verkkotunnuspohjaisen ulkoisten käyttäjien säännön ja sisällytät siihen verkkotunnuksen cba.net, mutta SSO- tai AD-verkkotunnus on abc.net, järjestelmä lisää SSO:n tai AD:n kautta synkronoidut käyttäjät ulkoisina käyttäjinä käyttäjähallintaan.

Mitä tapahtuu olemassa oleville käyttäjille, kun määritän verkkotunnuksen käyttäjäroolikäytännön hallinnan kautta?

Olemassa olevat käyttäjäroolit eivät muutu. Käyttäjät, joiden roolit eivät vastaa verkkotunnuspohjaista käytäntöä, näkyvät poikkeuksina. Siirry tiimin asetuksiin ja katso poikkeukset.

Mitä vieraskäyttäjille tapahtui?

Vieraskäyttäjät tunnetaan nyt nimellä "ulkoiset käyttäjät". Sinun ei tarvitse muuttaa työskentelytapojasi; vain nimi on muuttunut.

Vaikuttaako tämä muutos oletusarvoisiin tuotemäärityksiini?

Ei, tämä muutos ei vaikuta oletusarvoisiin tuotemäärityksiin. Vieraskäyttäjät on vain nimetty uudelleen ulkoisiksi käyttäjiksi. Voit tehdä tuotemäärityksiä samaan tapaan kuin ennenkin.

Näenkö käyttöraporteista, onko käyttäjä ulkoinen käyttäjä?

Kyllä, näet käyttöraporteista, ketkä käyttäjät ovat ulkoisia käyttäjiä.

Miten hallitsen poikkeuksia?

Voit hallita verkkotunnuspohjaisia käyttäjäroolipoikkeuksia näytä poikkeukset -valikon kautta tai päivittämällä roolin käyttäjätietosivulta. Jos haluat lisätietoja, siirry kohtaan Ulkoisten käyttäjien määrittäminen.

Miten käyttäjiä käsitellään, jos käyttäjät lisätään Autodesk Account -tilin käyttäjähallinnan kautta mutta käyttäjien sähköpostin verkkotunnus ei vastaa verkkotunnuskäytäntöä? Tuleeko heistä automaattisesti ulkoisia käyttäjiä?

Jos lisäät käyttäjähallintaan käyttäjän, jonka sähköpostin verkkotunnus ei vastaa verkkotunnuskäytäntöä, Autodesk merkitsee käyttäjän ulkoiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, lisätäänkö käyttäjä Autodesk-pilviyhteistyötuotteen tai suoraan Autodesk Account -tilin käyttäjähallinnan kautta. Verkkotunnuskäytäntöäsi noudatetaan aina käyttäjäroolien määrityksessä.

Näytä enemmän kysymyksiä

