Käyttäjäroolikäytännön avulla voit määrittää käyttäjiä ulkoisiksi tai tavallisiksi käyttäjiksi.
Ulkoinen käyttäjä tarkoittaa organisaatiosi ulkoista käyttäjää, kuten urakoitsijaa tai toimittajaa, joka tarvitsee Autodesk-tuotteiden tai -palveluiden käyttöoikeuden. Tätä roolia kutsuttiin aiemmin vieraskäyttäjäksi, ja roolin tarkoituksena on varmistaa turvallinen yhteistyö ilman arkaluonteisten sisäisten resurssien jakamista.
Voit päättää, mitä käytäntöä sovelletaan ulkoisiin käyttäjiisi: käyttäjähallinnan oletusasetuksia vai verkkotunnusten nimiin perustuvia sääntöjä. Tämä auttaa hallitsemaan, milloin käyttäjä on ulkoinen ja milloin tavallinen, mikä helpottaa käyttöoikeuksien turvallista ja läpinäkyvää hallintaa.