Autodesk-tilillä lisätiimien luomisesta voi olla hyötyä, jos yritykseesi sisältyy useita yrityksiä tai organisaatioita, jotka eivät liity toisiinsa, mutta tilauksia halutetaan ostaa keskitetysti koko organisaatiolle. Jos olet ostaja ja useamman kuin yhden tiimin järjestelmänvalvoja, sinun on määritettävä tilauksille tiimi Autodesk Account -portaalissa. Kun olet kirjautunut Autodesk Account -portaaliin, valitse navigointivalikon User Management -kohdasta mikä tahansa hallintavaihtoehdoista: By User, By Product tai By Group. Valitse hallintasivulta ryhmä, jolle haluat määrittää tilaukset. Kutsu tai määritä sitten käyttäjiä.

Voit tehdä tämän myös Subscriptions and Contracts -sivulla. Valitse navigointivalikon Billing and Orders -kohdasta Subscriptions and Contracts. Laajenna tällä sivulla avattava Team-valikko ja määritä tiimi, jolle haluat lisätä tilauksia. Valitse sitten tuote. Valitse tuotesivulta Add seats. Kirjoita Add seats -sivun Add seats -kenttään, kuinka monta käyttäjäpaikkaa haluat lisätä. Tarkista tallennetut maksutietosi ja valitse sitten Submit order. Jos lisäät käyttäjäpaikkoja olemassa olevaan tilaukseen, kyseiset käyttäjäpaikat pysyvät samassa tiimissä tilauksen muiden oikeuksien kanssa. Tilauksen omistajalle myönnetään automaattisesti käyttäjäpaikka. Jos omistaja ei käytä tuotetta, voit määrittää kyseisen käyttäjäpaikan uudelleen tiimille.

Huomaa seuraavat asiat: