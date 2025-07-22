Asiantuntijavalmennus

Kun olet lähettänyt valmennuspyyntösi, määritetty Autodeskin tekninen asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä ja varaa sinulle ensimmäisen kartoituspuhelun. Puhelun aikana keskustelet valmennusistunnon toivotuista tuloksista ja tekninen asiantuntija määrittää toimitettavan sisällön laajuuden. Kun tekninen asiantuntija on aikatauluttanut valmennusistunnon, näet sen Menestyskeskuksessa, jossa rekisteröit tiimin jäsenet osallistumaan istuntoon. Tiimisi jäsenet saavat sähköpostin, jossa on kaikki tiedot, joita he tarvitsevat liittyäkseen valmennusistuntoon.
Kun valmennusistunto on päättynyt, näet sen tiedot Menestyskeskuksessa, jossa voit seurata osallistumista ja käsiteltyjä aiheita.