TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Asiantuntijavalmennus

Osana Business Success -palvelupakettia voit saada yksilöllistä ohjausta Autodeskin asiantuntijoilta osallistumalla valmennuksiin. Autodesk-tilisi Menestyskeskuksesta voit lähettää valmennuspyynnön tiimisi puolesta. Autodeskin tekninen asiantuntija nimetään vetämään valmennusta. 

Valmennusistunnon pyytäminen

  1. Kirjaudu Autodesk-tiliisi, jos et ole jo tehnyt niin.
  2. Siirry Menestyskeskukseen.
  3. Valitse Valmennus-ruudussa Pyydä valmennusistuntoa.
  4. Valitse Valmennuspyyntö-näytössä haluamasi valmennuksen tyyppi.
  5. Valitse tiimi valmennusistuntoon.
  6. Lähetä pyyntö.

Valmennusistunnon määrittäminen

Kun olet lähettänyt valmennuspyyntösi, määritetty Autodeskin tekninen asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä ja varaa sinulle ensimmäisen kartoituspuhelun. Puhelun aikana keskustelet valmennusistunnon toivotuista tuloksista ja tekninen asiantuntija määrittää toimitettavan sisällön laajuuden. Kun tekninen asiantuntija on aikatauluttanut valmennusistunnon, näet sen Menestyskeskuksessa, jossa rekisteröit tiimin jäsenet osallistumaan istuntoon. Tiimisi jäsenet saavat sähköpostin, jossa on kaikki tiedot, joita he tarvitsevat liittyäkseen valmennusistuntoon.

 

Kun valmennusistunto on päättynyt, näet sen tiedot Menestyskeskuksessa, jossa voit seurata osallistumista ja käsiteltyjä aiheita. 

 

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.

Kysy Assistantilta

Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot