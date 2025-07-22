Flex – tavallisimmat kysymykset

Vaikka Flex-ostokseen sisältyy yksi tai useampi uusi Flex-pistepaketti, jokaisen ostoksen pisteet lisätään tiimin yhteiseen pistesaldoon. Kun tiimi käyttää tuotteita, lähimmän päättymispäivän Flex-pistepaketin pisteet kulutetaan ensin. Näin jokaisella Flex-pistepaketilla on mahdollisimman pitkä käyttöaika, ennen kuin niiden voimassaolo päättyy. Jos tiimillä on useita Flex-pistepaketteja, joilla on sama päättymispäivä, Flex kuluttaa ensin pienimmän paketin pisteet. Flex kuluttaa esimerkiksi 500 pisteen pakkauksen ennen 5 000 pisteen pakkausta. Näin varmistetaan, että pisteet, joista on maksettu korkeampi hinta, kulutetaan ennen alennettujen pakettien pisteitä.