Flex – tavallisimmat kysymykset

Mitä eroa on yhden käyttäjän tilauksella ja Flexillä?

Sekä yhden käyttäjän tilaukset että Flex ovat nimettyjen käyttäjien käyttöoikeustapoja. Yhden käyttäjän tilaukset ovat käyttäjäkohtaisia tilauksia, jotka määritetään vain yhdelle nimetylle käyttäjälle kerrallaan. Ne sopivat parhaiten käyttäjille, jotka käyttävät tuotteita usein. Flex ei ole käyttäjäkohtainen tilaus. Se on tarkoitettu jaettavaksi rajoittamattomalle määrälle käyttäjiä, jotka käyttävät tuotteita ”maksaen” päivähinnan kuluttamillaan pisteillä. Flex sopii parhaiten tuotteiden satunnaiseen käyttöön.

Mistä tiedän, mitä Flex-pisteitä kulutetaan, kun tiimini tekee uuden ostoksen?

Vaikka Flex-ostokseen sisältyy yksi tai useampi uusi Flex-pistepaketti, jokaisen ostoksen pisteet lisätään tiimin yhteiseen pistesaldoon. Kun tiimi käyttää tuotteita, lähimmän päättymispäivän Flex-pistepaketin pisteet kulutetaan ensin. Näin jokaisella Flex-pistepaketilla on mahdollisimman pitkä käyttöaika, ennen kuin niiden voimassaolo päättyy. Jos tiimillä on useita Flex-pistepaketteja, joilla on sama päättymispäivä, Flex kuluttaa ensin pienimmän paketin pisteet. Flex kuluttaa esimerkiksi 500 pisteen pakkauksen ennen 5 000 pisteen pakkausta. Näin varmistetaan, että pisteet, joista on maksettu korkeampi hinta, kulutetaan ennen alennettujen pakettien pisteitä.

Kannattaako tuote sulkea, kun en käytä sitä? Mitä tapahtuu, jos unohdan sulkea tuotteen ennen kuin lähden viettämään viikonloppua?

Kyllä. Vaikka on aina paras käytäntö sulkea tuotteet, kun lopetat niiden käytön, useimpien Flex-tuotteiden uusimmissa versioissa on ominaisuus, joka havaitsee käyttämättömyyden. Se viivästyttää seuraavaa pisteveloitusta, jos unohdat sulkea tuotteen.

 

Katso Flex-tuotteet, jotka havaitsevat käyttämättömyyden (englanniksi), tarkistaaksesi, tukeeko käyttämäsi tuote tätä ominaisuutta.

Miten käyttämättömyyden havaitseminen toimii?

15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen tätä ominaisuutta tukevat Autodesk-tuotteet siirtyvät käyttämättömyystilaan, jossa pisteiden lisäveloitukset keskeytetään. Passiivisuus havaitaan, kun käyttäjä ei suorita merkityksellisiätoimintoja (kukin tuote määrittää erikseen, mitkä toiminnot ovat merkityksellisiä). Tauon aikana seuraava päivittäinen pisteveloitus viivästyy. Kun merkityksellisten toimintojen käyttöä havaitaan uudelleen, tuotteen käyttö katsotaan jälleen aktiiviseksi, lisenssi-istunto jatkuu ja päivittäinen pistemäärä kulutetaan viiden ensimmäisen käyttöminuutin jälkeen.

Mistä tiedän käyttäjänä, ovatko pisteet vähissä?

Kun kirjaudut tuotteeseen, Flex vahvistaa, että tiimillä on tarpeeksi pisteitä tuotteen uuden istunnon päivähinnan maksamiseen. Jos pistesaldo ei riitä, Flex ilmoittaa siitä viestillä. Et voi käyttää tuotetta, ennen kuin tiimilläsi on tarpeeksi pisteitä. Huomautus: Näet tämän viestin, jos tiimin saldo on pienempi kuin sen tuotteen päivähinta, jota yrität käyttää, tai jos tiimin saldo on nolla tai jos Flex-tilaus on ylittänyt 12 kuukauden vanhentumisaikansa.

Mitä tapahtuu, jos olen kahdessa tiimissä, joilla on Flex?

Kun avaat tuotteen ja kirjaudut sisään, et voi määrittää, miltä tiimiltä pisteet kulutetaan. Tässä tapauksessa Autodesk valitsee tiimin.

Jos tiimilläni on jo Business Success -palvelupaketti ennen Flexin ostamista, saammeko edelleen samat palvelupakettiedut Flexin kanssa?

Kyllä, kun tiimisi ottaa Flexin käyttöön, Flex-käyttäjät perivät tiimiin kuuluvan yhden käyttäjän tilausten palvelupaketin ja edut.

Veloitetaanko pisteitä, jos kirjaudun tuotteeseen vahingossa ja kirjaudun sitten heti ulos?

Pisteitä ei veloiteta, jos kirjaudut sisään ja ulos viiden minuutin kuluessa.

Vanhenevatko pisteet? Voinko jatkaa niiden voimassaoloa?

Flex-pistepaketit ovat voimassa yhden vuoden ajan ostopäivästä. Jos Flex-pistepaketin pisteitä on jäljellä päättymispäivänä, niiden voimassaolo päättyy. Päättyneiden tilausten pisteiden voimassaoloa ei voi jatkaa, eikä käyttämättömiä vanhentuneita pisteitä hyvitetä.

Ymmärrän, että minulta veloitetaan vain yksi käyttömaksu jokaisesta tuotteesta 24 tunnin aikana (riippumatta siitä, kuinka monta kertaa avaan ja suljen tuotteen). Mitä tapahtuu, jos matkustan toiselle aikavyöhykkeelle saman 24 tunnin aikana? Lisätäänkö vai vähennetäänkö tuntien määrää ennen seuraavan käyttömaksun veloittamista?

Aikavyöhykkeen vaihtuminen ei vaikuta 24 tunnin jaksoon. Ajanjakso alkaa, kun kirjaudut sisään tuotteeseen. Uutta maksua ei veloiteta 24 tuntiin kyseisestä ajankohdasta aikavyöhykkeestä riippumatta.

Mitä tapahtuu, jos käytän tuotteen laajennusta? Miten Flex-pisteitä veloitetaan laajennuksista?

Joistakin tuotelaajennuksista veloitetaan päivittäinen pistemaksu, kun niitä käytetään (mutta joistakin laajennuksista ei veloiteta). Jos päivittäinen maksu veloitetaan ja jos laajennus määritettiin alkamaan päätuotteen alkamisen yhteydessä, päivittäinen pistemäärä veloitetaan molemmista. Laajennusten tahattomilta veloituksilta vältytään, jos et määritä laajennusta latautumaan päätuotteen käynnistyksen yhteydessä. Katso Flex-hinnasto.

Edellyttääkö Flexin käyttö Internet-yhteyttä?

Kyllä. Käyttäjän on muodostettava Internet-yhteys kerran 24 tunnissa. Internet-yhteys vaaditaan, kun tuotteeseen kirjaudutaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen käyttäjä voi siirtyä offline-tilaan jopa 24 tunniksi. Kun 24 tunnin raja lähestyy, tuotteen sisäinen viesti ilmoittaa, että käyttäjän on kirjauduttava uudelleen sisään verkossa.

Ymmärrän, että voin määrittää Flexille rajoittamattoman määrän käyttäjiä. Tarkoittaako se, että Flexiin sisältyviä tuotteita voidaan asentaa rajoittamattomaan määrään laitteita ja/tai että samanaikaisten istuntojen määrää ei ole rajoitettu?

Ei. Flex-tilausta koskevat samat käyttöehdot kuin yhden käyttäjän tilauksia. Jokainen Flex-tuotteelle määritetty käyttäjä voi asentaa kyseisen tuotteen enintään kolmeen laitteeseen ja käyttää tuotetta yhdellä laitteella kerrallaan.

Jos Flex-käyttäjä käyttää ohjelmaa yhdellä laitteella ja kirjautuu sitten saman päivän aikana samaan ohjelmaan toisesta laitteesta, veloitetaanko käyttäjää kahdesti?

Ei. Flex veloittaa päivittäisen pistemäärän vain kerran nimettyä käyttäjää ja tuotetta kohden 24 tunnin kuluessa riippumatta siitä, millä laitteella käyttäjä käyttää tuotetta.

Jos Flex-käyttäjä käyttää saman tuotteen kahta versiota samana päivänä, veloitetaanko käyttäjää kahdesti?

Ei. Flex veloittaa päivittäisen pistemäärän vain kerran nimettyä käyttäjää ja tuotetta kohden 24 tunnin kuluessa tuoteversiosta riippumatta.

Voinko asettaa järjestelmänvalvojana käyttäjäkohtaisia pisterajoituksia?

Ei. Voit rajoittaa tuotteita, joihin kullakin käyttäjällä on käyttöoikeus. Et kuitenkaan voi asettaa pisterajoitusta tietylle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle.

Tuetaanko Flex-tuotteiden käyttöä Linuxissa?

Flex tukee vain Linuxissa toimivien tuotteiden (kuten Flame, Maya, MotionBuilder ja Mudbox) vuoden 2020 versiota ja uudempia versioita.

