Flex – tavallisimmat kysymykset

Kun kirjaudut tuotteeseen, Flex vahvistaa, että tiimillä on tarpeeksi pisteitä tuotteen uuden istunnon päivähinnan maksamiseen. Jos pistesaldo ei riitä, Flex ilmoittaa siitä viestillä. Et voi käyttää tuotetta, ennen kuin tiimilläsi on tarpeeksi pisteitä. Huomautus: Näet tämän viestin, jos tiimin saldo on pienempi kuin sen tuotteen päivähinta, jota yrität käyttää, tai jos tiimin saldo on nolla tai jos Flex-tilaus on ylittänyt 12 kuukauden vanhentumisaikansa.