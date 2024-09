Kirjauduttuasi sisään Autodesk-tilille saatat nähdä Classic User Management -vaihtoehdon kohdassa User Management. Jos näin on, joitakin tuotteista hallitaan perinteisellä prosessilla. Saatat nähdä myös vaihtoehdot By User, By Product ja By Group. Jos näin on, jotkin tuotteista ovat tavallisen käyttäjähallinnan prosessin mukaisia. Niiden välillä on muutamia eroja.

Perinteinen käyttäjähallinta: Tilaukset ostetaan yleensä Autodesk-myynnin tai -jälleenmyyjän kautta. Hallinnasta vastaa yksi sopimuspäällikkö ja yksi ohjelmistokoordinaattori. Tilauksen ostaja asetetaan aluksi sopimuspäälliköksi, mutta rooli voidaan määrittää myöhemmin uudelleen. Sopimuspäällikkö määrittää ohjelmistokoordinaattorin auttamaan käyttäjien hallinnassa. Järjestelmänvalvojat määrittävät tuotteita vain käyttäjän mukaan.

Käyttäjähallinta: Hallinnoijia ovat ensisijainen, toissijainen ja kertakirjautumisen järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvojat määrittävät tuotteita käyttäjän, tuotteen tai ryhmän mukaan.