1 års abonnementer med flerbrugeradgang 7. august 2020 6. februar, 2023 Årligt abonnement med enkeltbrugeradgang Køb yderligere licenser til flere brugere.

2 års abonnement 27. marts 2019 7. april 2021 Månedlige, årlige eller 3-års abonnementer Autodesk sælger eller fornyer ikke længere 2-års abonnementer.

Ændringer i abonnementsperioden

2- og 3-års abonnementer med flerbrugeradgang 29. februar 2020 29. februar 2020 3-års abonnement med enkeltbrugeradgang Autodesk sælger eller fornyer ikke længere 2-års abonnementer.

Køb yderligere licenser til flere brugere.

A360 Drive Maj 2020 25. september 2020 Autodesk Drive Fra den 25. marts 2020 vil A360 Drive-filer være skrivebeskyttede. Alle data vil blive fjernet 25. september 2020.

AutoCAD Utility Design 7. februar 2017 Autodesk har indgået partnerskab med Spatial Business Systems, Inc. for at fortsætte udviklingen under navnet Automated Utility Design. Ofte stillede spørgsmål til kunder om Autodesk og Spatial Business Systems Strategic Alliance

BIM 360 Team 9. april 2018 Slut på fornyelse: september 2021 (3-åri; eStore tilbagevendende), januar 2023 (1-årig, EBA’er) 31. december 2023 Autodesk Docs Se Ofte Stillede Spørgsmål (engelsk) om Autodesk BIM 360 Team EOL for yderligere oplysninger, herunder information om, hvordan du kan downloade eller flytte dine filer.

Fysiske softwarepakker 1. juli 2021 Køb fra Autodesks butik eller en forhandler. Fysiske medier til Autodesk-produkter er ikke tilgængelige fra og med version 2022.

Buzzsaw and Buzzsaw Professional 7. oktober 2016 31. januar 2019 BIM 360 Docs (engelsk) Buzzsaw er ikke længere tilgængelig (engelsk)

CAD-Doctor til Autodesk Simulation 27. Marts 2018 Elysium CAD-Doctor til Autodesk Moldflow, tilgængelig fra Elysium Co Ltd. Udfasning af CAD-Doctor til Autodesk Simulation

CFD Flex-abonnement med enkeltbrugeradgang 21. marts 2016 CFD Flex (engelsk)-abonnement med flerbrugeradgang

Eksisterende abonnenter opgraderes automatisk til et flerbrugerabonnement. Abonnementstilbud på simulering ophørte og blev migreret til tilsvarende flerbrugerabonnementer

Configurator 360 7. maj 2020 7. maj 2023 Forge Design Automation API - webbaseret produktkonfigurator til Inventor på GitHub.

Forge System Integrators - partnerudviklede programmer til webbaserede konfiguratorer. Der findes yderligere oplysninger i ofte stillede spørgsmål.



Constructware 31. oktober 2021 Udforsk Autodesk Construction Cloud Constructware blev udfaset 31. oktober 2021.

Design Academy (ADA) 16. april 2015 Deltag i uddannelsesgruppen (engelsk) for at få den nyeste version af Autodesk Suites og andre produkter, som er tilgængelige for uddannelsesinstitutioner. Education Suite er udfaset

Education Master Suite (EMS) 16. april 2015 Deltag i uddannelsesgruppen (engelsk) for at få den nyeste version af Autodesk Suites og andre produkter, som er tilgængelige for uddannelsesinstitutioner. Education Suite er udfaset

Online-kort med geolokalisering til AutoCAD LT 2014 og AutoCAD 2014 Juni 2017 Opgrader til en nyere version af et AutoCAD-produkt for at fortsætte med at bruge denne funktion. Funktionen Online-kort med geolokalisering er udfaset for Autodesk AutoCAD og AutoCAD LT 2014

Helius Composite 7. februar 2022 30. april 2022 Intet produktalternativ Helius Composite-produktside

Helius PFA (enkeltstående Helius PFA-abonnementer) 7. februar 2022 30. april 2022 Moldflow Insight (engelsk) Autodesk sælger ikke længere Helius PFA. Moldflow Insight-abonnementer vil fortsat give en rettighed til Helius PFA-teknologien.

Homestyler og mobilapplikationer til Homestyler Juni 2017 Tinkercad

Revit

Revit Live (engelsk)

Formit360 (engelsk) Autodesk Homestyler-produkter er udfaset

InfraWorks (nogle tjenester til InfraWorks 2017.2 og tidligere) 3. januar 2018 InfraWorks

Hvis du har version 2017.3 eller nyere, påvirker disse ændringer dig ikke. InfraWorks-tjenester, der udfases i 2018

Maya LT 7. december 2022 7. december 2022 Maya Creative Ændringer af Autodesk Maya LT

Mental Ray-salg via Autodesk 1. april 2017 Nye licenser til Mental Ray kan købes via NVIDIA. Mental Ray - ophør af salg

Moldflow Flex-abonnement med enkeltbrugeradgang 21. marts 2016 Autodesk Moldflow Flex (engelsk)-abonnement med flerbrugeradgang

Eksisterende abonnenter opgraderes automatisk til et flerbrugerabonnement. Abonnementstilbud på simulering ophørte og blev migreret til tilsvarende flerbrugerabonnementer

Kvartalsvise abonnementer 27. marts 2019 Månedlige, årlige eller 3-års abonnementer Ændringer i abonnementsperioden

ReCap Pro til mobil 1. februar 2021 ReCap Pro, med undtagelse af ReCap Pro til mobil Ofte stillede spørgsmål om Autodesk ReCap Pro til mobils levetids ende

ReMake September 2017 Nu en funktion i ReCap Pro. Ofte stillede spørgsmål om ReCap Photo

Simulation Mechanical Flex-abonnement med enkeltbrugeradgang 21. marts 2016 Simulation Mechanical Flex-abonnement med flerbrugeradgang

Eksisterende abonnenter opgraderes automatisk til et abonnement med flerbrugeradgang. Abonnementstilbud på simulering ophørte og blev migreret til tilsvarende flerbrugerabonnementer

Smoke 7. september 2022 7. september 2022 Flame Assist Ændringer af ofte stillede spørgsmål om Autodesk Smoke