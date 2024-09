En af fordelene ved abonnementsplaner er adgang til tidligere versioner af din software. Support* er tilgængelig for alle aktuelle versioner af Autodesk-software samt nogle tidligere versioner. For at være berettiget til support skal Autodesk-softwaren køre på leverandørunderstøttede operativsystemer. Hvis en leverandør ophører med at yde support til et operativsystem, stopper vi også supporten til Autodesk-produkter, der kører på det pågældende operativsystem, selvom de er blandt de berettigede tidligere versioner.

Hvis en tidligere version ikke vises, kan du ikke få support. For at undgå nedetid skal du opgradere til en understøttet version, før en tidligere version ophører med at være understøttet. En aktiv abonnementsplan uden udløb angiver, at du kan fortsætte med at bruge en tidligere installeret og aktiveret version, selvom den ikke længere understøttes. Hvis du har en permanent licens til en version, hvor der ikke længere ydes support, har du stadig ret til at bruge licensen, så længe du ønsker.

For versioner, der ikke understøttes, kan du dog ikke hente en ny aktiveringskode til at genaktivere den version for nogen enhed. Vi udgiver heller ikke softwareopdateringer eller hotfixes til versioner, der ikke længere understøttes*.

*Understøttelse omfatter teknisk support, softwareopdateringer og hotfixes.