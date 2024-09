Du skal forny dit abonnement eller din købsordre manuelt i nogle tilfælde (f.eks. ved at betale med Alipay, Konbini eller ved elektronisk overførsel). Fra 90 dage før udløbsdatoen kan du se dine fornyelsesmuligheder i Autodesk Account. Du får også tilsendt en e-mail, der fortæller, at du kan forny dit abonnement.

Sådan får du vist dine tilgængelige fornyelsesmuligheder på kontoen:

Log på din konto, og klik på Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter. Vælg et produkt på abonnementslisten for at se mulighederne for fornyelse. Hvis du har mulighed for at forny online, skal du klikke på Forny. Din fornyelse føjes til en indkøbsvogn, hvor du kan gennemse priserne og afslutte købet.

For at undgå at miste adgang til din software, og for at beholde dine særlige fornyelsespriser, skal du forny dit abonnement før udløbsdatoen.