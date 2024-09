Du kan se tilbud, fakturaer, kreditnotaer, ordrehistorik og betalingsmetoder under Fakturering og ordrer på din Autodesk Account-konto-side. Administratorer og Contract Managers, se flere oplysninger om abonnementer og kontrakter.

Administratorvisning

For omgående at vise administratorer de nøgleoplysninger, de har brug for, inkluderer Fakturering og ordrer siden Abonnementer og kontrakter, der præsenteres som en grænseflade med faner, der både viser opsummerende og detaljerede data om produktabonnementer. Derudover får administratorer proaktive advarsler, der hjælper med at opretholde konsistent adgang for deres brugere.

Siden Abonnementer og kontrakter inkluderer:

Fanen Resumé. Kortene for hvert Autodesk-produkt viser: Antallet af abonnementer eller kontrakter Antal licenser Antal hold

Kortene for hvert Autodesk-produkt viser:

Fanen Abonnementer og kontrakter. Rækkerne for hvert abonnement eller hver kontrakt viser: Produkt Abonnement-id Team Antal licenser Kontraktperiode Automatisk fornyelses- eller udløbsdato At klikke på en abonnements- eller kontraktrække giver adgang til yderligere detaljer.

Rækkerne for hvert abonnement eller hver kontrakt viser: