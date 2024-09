I din profil kan du konfigurere indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, hvis du ønsker det. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler Autodesk, at du konfigurerer totrinsgodkendelse for at beskytte din konto. Totrinsgodkendelse tilføjer et ekstra sikkerhedslag, som kræver en kode for at logge på din Autodesk-konto.

Du kan få vist og opdatere dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger når som helst. Autodesk indsamler data til analyse via din individuelle brug af desktopprodukter. Indsamling af disse data via vores analyseprogrammer hjælper Autodesk med bedre at forstå, hvordan du bruger vores produkter og tjenester. Du kan få flere oplysninger om dette program ved at besøge Autodesk-analyseprogrammet (engelsk).