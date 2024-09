Slet din konto for at fjerne personlige data og afmelde marketingsmeddelelser fra Autodesk. Vi kan opbevare visse data til juridiske og interne forretningsformål, f.eks. forebyggelse af svig, i overensstemmelse med gældende love. Når din konto og dine personlige data er slettet, vil du ikke længere have adgang til dine produkter, tjenester eller filer.

Hvis du har et aktivt abonnement, som du har købt via Autodesk, annullerer vi dit abonnement og sletter din konto. Hvis du har købt via en partner, skal du kontakte din partner for at annullere den del af din konto, før du fortsætter. Hvis et af dine abonnementer er på automatisk fornyelse, skal du slå det fra først. Giv os op til 45 dage til at behandle din anmodning.

Firmakonti: Hvis din konto er knyttet til en firmakonto, kan vi kontakte dig for at få flere oplysninger eller sende dig direkte til din kontoadministrator. Hvis du er tildelt bruger af en firmakonto, skal du kontakte administratoren for at fjerne dig fra alle produkter og tjenester, før du sletter din konto.