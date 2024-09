AutoCAD LT kan køre på Microsoft® Windows® og Apple® macOS®. Se Systemkrav til AutoCAD LT (engelsk) for at få flere oplysninger.



Hvert AutoCAD LT-abonnement indeholder AutoCAD på internettet og på mobilenheder. AutoCAD på mobilenheder kan køre på iOS, Android og Windows. Se Systemkrav til AutoCAD på mobilenheder (engelsk) for at få versionsoplysninger. AutoCAD på internettet understøttes af 64-bit Google Chrome, 64-bit Mozilla Firefox og 64-bit Microsoft Edge på Windows eller Mac. Se Systemkrav til AutoCAD på internettet for at få versionsoplysninger.