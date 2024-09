Prøv et hvilket som helst Autodesk-program gratis i 30 dage, og konverter derefter din prøveversion direkte til et abonnement. Du kan få adgang til de fleste produkter, umiddelbart efter at du har konverteret til et abonnement. Nogle produkter kræver dog et ekstra trin. Se nedtællingsuret i din prøveversion for at undgå nedetid.