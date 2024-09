Løs problemer sammen med en specialist Få hjælp fra en Autodesk-specialist, når du løser problemer. Indsend en sag til websupport Indsend en online supportanmodning, og modtag opdateringer via e-mail i de lokale åbningstider. (Foran i køen til support) (Foran i køen til support) Chat med en agent** Chat online med en agent vha. Autodesk-assistenten inden for din lokale åbningstid. Planlæg et opkald** Planlæg et telefonopkald med en Autodesk-specialist inden for din lokale åbningstid. Bed om at blive ringet op (kun administratorer) Bliv ringet op for at få hjælp til at løse alvorlige problemer når som helst, også om aftenen og i weekenden.