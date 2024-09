For at vælge en ny betalingsmetode, som et nyt kredit- eller debetkort.

Log på din konto. Gå til Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter Vælg et produkt for at få vist dine abonnementsoplysninger. Klik på Skift betalingsmetode under Betaling. Vælg den nye betalingsmetode. Klik på Gem.

Bemærk: Du kan også gå til Fakturering og Ordrer > Abonnementer og kontrakter og vælge et produkt for at ændre en betalingsmetode.