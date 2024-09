For at annullere og returnere et nyligt købt abonnement skal du gå til kontakt support. For at forhindre fornyelse af et aktivt abonnement skal du slå automatisk fornyelse fra på din Autodesk-konto. Dit nuværende abonnement vil være aktivt indtil udløbsdatoen. Hvis du beslutter dig for at fortsætte dit abonnement, kan du slå automatisk fornyelse til igen inden slutdatoen.