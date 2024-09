For at beskytte din konto og forhindre svindel skal du verificere og bekræfte din identitet via e-mail, når du logger på første gang. Hvis du ikke har adgang til den e-mailadresse, der er knyttet til kontoen, kan du kontakte kontoens ejer og bede vedkommende om at udføre bekræftelsen (ved at klikke på linket i e-mailen).