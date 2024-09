For nye ordrer eller ordrer afgivet den 14. december 2020 eller senere:



For et eksisterende abonnement

Log på din Autodesk Account-konto på manage.autodesk.com.

Du kan administrere dine betalingsmetoder på to måder

Under Fakturering og ordrer skal du klikke på Abonnementer og kontrakter. Klik på det abonnement, der er knyttet til det bankkort, du vil ændre, på listen over software.

Klik på Rediger under dine betalingsoplysninger i visningen for individuelle abonnementer

I denne visning kan du redigere faktureringsadressen og udløbsdatoen. Hvis kortnummeret er ændret, skal du tilføje kortet som et nyt kort

Hvis du vil tilføje et nyt kort eller skifte til en ny betalingsmetode, f.eks. PayPal eller direct debit, skal du klikke på Skift betalingsmetode. Under Fakturering og ordrer skal du klikke på Betalingsmetoder. Her kan du se alle dine betalingsmetoder på ét sted, og foretage ændringer på tværs af abonnementer. Du kan redigere, slette eller ændre den betalingsmetode, der er knyttet til hvert abonnement.

For et nyt abonnement

For et nyt abonnement kan du bruge en betalingsmetode, der allerede er gemt på din konto, eller du kan tilføje et nyt kort eller en ny betalingsmetode som en del af betalingsprocessen.

Hvis du ikke er sikker på, om oplysningerne til et eksisterende kort er aktuelle, skal du indtaste dem igen som et nyt kort.

For ordrer afgivet mellem 9. december 2019 – 14. december 2020:



Gå til Administrer abonnementer. Klik på betalingsmetoden for det abonnement, du vil opdatere.

For ordrer afgivet før den 9. december 2019:

Hvis du vil opdatere dit kreditkortnummer eller den udløbsdato, der er forbundet med din automatiske fornyelse, skal du klikke her og indtaste den e-mailadresse, der er knyttet til din ordre, samt din adgangskode. Hvis du ikke husker din adgangskode, kan du klikke her for at hente den. Når du er logget på siden Betalingsoplysninger, skal du klikke på knappen "Rediger" for at opdatere dine eksisterende kreditkortoplysninger og på "Send" for at gemme dem, når du har angivet dine ændringer.

Hvis du har brug for hjælp til dette, kan du ringe til Kundeservice for at tale med én af vores repræsentanter. Af sikkerhedshensyn bør du aldrig sende dit kreditkortnummer via e-mail.