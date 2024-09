Nogle tidligere versioner af Autodesks programmer er tilgængelige som en bonus, når du abonnerer på en aktuel version af Autodesk-softwaren. Disse er underlagt Autodesks Previous Version Rights (engelsk). Disse rettigheder giver dig mulighed for at installere og få adgang til specifikke tidligere versioner samt den nyeste version, men du kan ikke overskride det samlede antal aktuelle licenser på et givet tidspunkt. Bemærk, at de fleste Autodesk-programmer er bagudkompatible, så hvis du opgraderer til den nyeste version, kan du stadig få adgang til ældre tegninger eller filer.