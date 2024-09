Alle produktabonnementer fås automatisk med en Standard-plan, og der er ingen ekstra omkostninger.



Hvis du vil opgradere til en Premium-plan, skal du købe det samme antal Premium-planabonnementer som det antal produktabonnementer, du har. Vi ser på dit nuværende antal underliggende kvalificerede produktabonnementer og giver dig et tilbud.



Kun 3-årige Premium-planer: For yderligere produkt-abonnementer, som købes i denne 3-års periode, skal du købe det samme antal yderligere Premium-planabonnementer for fortsat at have adgang til fordelene ved Premium-plan for disse yderligere produktabonnementer. Du kan når som helst købe yderligere produktabonnementer; så venter vi med at tilføje de yderligere Premium-abonnementer indtil udgangen af hvert år. Vi kalder det dit "true-up" på årsdagen. Der vil være et "true-up" ved udgangen af dit første år og andet år (den 1. og 2. årsdag for startdatoen for din Premium-plan). På det tidspunkt modtager du en meddelelse om det antal Premium-planabonnementer, du skal tilføje, for at det passer til det antal produktabonnementer, du har tilføjet i løbet af året. Bemærk, at vi kun kan tilføje Premium-planabonnementer i løbet af "true-up". Hvis du vil reducere antallet af Premium-planabonnementer, kan du gøre det, næste gang du fornyer. På det tidspunkt kan du justere antallet af Premium-planabonnementer og købe flere eller færre Premium-planabonnementer, alt efter dit behov. Du kan finde flere oplysninger på Autodesk Knowledge Network (engelsk).



Kontakt din Autodesk-repræsentant for at få flere oplysninger om Enterprise Business Agreements.