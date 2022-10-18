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Revit ve Revit LT'nin özelliklerini karşılaştırın ve tasarım iş akışınız için hangi BIM yazılımının doğru çözüm olduğunu öğrenin.
Revit, AutoCAD, Civil 3D ve daha fazlasını içerir
|Aylık
|N/A
|10.389 TL
|12.603 TL
|Yıllık
|N/A
|82.596 TL
|100.988 TL
|3 yıllık
|N/A
|247.787 TL
|302.964 TL
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3B mimari tasarım ve dokümantasyon oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş 3B BIM aracı.
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Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
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Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için iş akışlarını kolaylaştıran güçlü BIM ve CAD araçları.
|Duvarlar, zeminler, çatılar, tavanlar, kolonlar
|Bileşen aileleri: kapılar, pencereler vb.
|Tasarım seçenekleri
|Odalar ve alanlar
|Site modelleme
|Merdivenler ve rampalar
|Korkuluklar
|Kütle çalışmaları
|Yapısal duvarlar, zemin döşeme
|Yapısal temel duvarı ve İzole
|Yapısal kolonlar, kirişler ve destekler
|Eğimli sütunlar
|Makas kirişler
|Çelik bağlantılar
|Destek, betonarme demiri modelleme
|HVAC kanal sistemleri
|Mekanik ekipman
|Boru ve sıhhi tesisat sistemleri
|İmalat parçaları
|Elektrik ve aydınlatma sistemleri
|Parçalar
|Montajlar
|Tekrarlanan öğeler için grup oluşturun
|Bildiğiniz düzenleyici ortamı
|Revit içeriğini FormIt Pro'ya gönderme
|Yerinde modelleme
|Şekilli düzenlenmiş zeminler ve çatılar
|Global parametreler
|Kavramsal kütleleme, uyarlanabilir bileşenler
|Revit Bulut Modelleri
|İş paylaşımı (çok kullanıcılı ortam)
|Müdahale kontrolü, kopyala/izle
|Projeler arasında paylaşılan koordinatlar
|Revit Sunucusu
|Görüntü paylaşımı
|Alan analizi
|Rota analizi
|MEP sistemlerinin analizi
|Revit için Enerji Optimizasyonu
|Autodesk Görüntü Oluşturma ile Aydınlatma Analizi
|Güneş ışığı analizi
|Güneş ve gölge çalışmaları
|Yapısal analiz modeli
|Yapısal analiz sonuçları araştırması
|Yapısal analiz
|Taslak çizgileri
|Gölgeler ve ortam gölgeleri
|Mimari derinlik işaretleme
|Yer değiştirmiş elemanlar
|Gerçekçi görünüm stilleri
|Ortografik, perspektif, gözden geçirmeler
|Kenar yumuşatma özelliğine sahip pürüzsüz çizgiler
|Tıkanıklık ayırma
|Bulut görüntü oluşturma
|Fotogerçekçi malzemeler
|Ürün görüntüsü oluşturmada
|Çıkartmalar
|Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirin
|Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir
|Sertifikalı donanım desteği
|Mevcut özel telefon desteği
|Kapsamlı kullanıcı topluluğu
|Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi
|Önceki yıllara ait sürümlere erişim
|Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme
|Ağ dağıtımı
|Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirin
|İçeriğe duyarlı şeritler
|Aile kitaplığı
|Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma
|Autodesk Family tarayıcısını yükleme
|Özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi
|2B detay çizgileri, 2B detay bileşenleri
|Revizyon takibi
|Boyutlandırma, etiketleme, açıklama, metin
|Aşamalı
|Çizelgeler, malzeme keşif bedeli
|Betonarme demiri şekli görüntüleri
|Tümleşik çizelgeler
|Panel çizelgeler
|Kanal ve boru basınç kaybı raporları
|Filtreleri görüntüleme
|Grafik sütun çizelgeleri
|DWG, DXF dosya formatı
|Resimler (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)
|IFC
|DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx
|İzlenecek yollar ve görüntüler, FBX, NWC
|Oda/Alan raporları, çizelgeler
|Bağlı Rhino 3DM ve FormIt AXM dosyaları
|PDF'leri içe aktarma, dışa aktarma
|DGN, SketchUp, DWF işaretleme
|Point cloud'lar
|SAT, ADSK, gbXML, ODBC, aile türleri
|Açın, tüm Revit dosya türlerini düzenleyin
|Revit dosyalarını bağlama
|Bağlı dosyalardaki öğeleri etiketleme ve zamanlama
|Bağlantılardan öğe kopyalama/yapıştırma
|Bağlı modellerin görünürlüğünü özelleştirme
|Yerel olmayan verilerle çalışın
|Revit'te Üretken Tasarım
|Autodesk App Store erişimi
|Yazılım geliştirici kiti (SDK)
|3. taraf API eklentileri
|Makrolar
|Dynamo for Revit
|İşlemci
|
2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|Microsoft Windows
|
10, 64 Bit
|
10, 64 Bit
|
10, 64 Bit
|Apple macOS
|
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|Linux
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|Disk alanı
|
30 GB
|
30 GB
|
30 GB
|RAM
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|Video grafik kartı
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|
DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
|Tarayıcılar
|
Chrome
|
Chrome
|
Chrome