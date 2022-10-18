Revit ile Revit LT karşılaştırması

Revit ve Revit LT'nin özelliklerini karşılaştırın ve tasarım iş akışınız için hangi BIM yazılımının doğru çözüm olduğunu öğrenin.

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Revit, AutoCAD, Civil 3D ve daha fazlasını içerir

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Fiyatlandırma

Aylık N/A 10.389 TL 12.603 TL
Yıllık N/A 82.596 TL 100.988 TL
3 yıllık N/A 247.787 TL 302.964 TL

Genel Bakış

3B mimari tasarım ve dokümantasyon oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş 3B BIM aracı.

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için iş akışlarını kolaylaştıran güçlü BIM ve CAD araçları.

Mimari modelleme

Duvarlar, zeminler, çatılar, tavanlar, kolonlar Checkmark Checkmark Checkmark
Bileşen aileleri: kapılar, pencereler vb. Checkmark Checkmark Checkmark
Tasarım seçenekleri Checkmark Checkmark Checkmark
Odalar ve alanlar Checkmark Checkmark Checkmark
Site modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Merdivenler ve rampalar Checkmark Checkmark Checkmark
Korkuluklar Checkmark Checkmark Checkmark
Kütle çalışmaları Checkmark Checkmark

Yapısal modelleme

Yapısal duvarlar, zemin döşeme Checkmark Checkmark Checkmark
Yapısal temel duvarı ve İzole Checkmark Checkmark Checkmark
Yapısal kolonlar, kirişler ve destekler Checkmark Checkmark Checkmark
Eğimli sütunlar Checkmark Checkmark
Makas kirişler Checkmark Checkmark
Çelik bağlantılar Checkmark Checkmark
Destek, betonarme demiri modelleme Checkmark Checkmark

MEP modelleme

HVAC kanal sistemleri Checkmark Checkmark
Mekanik ekipman Checkmark Checkmark
Boru ve sıhhi tesisat sistemleri Checkmark Checkmark
İmalat parçaları Checkmark Checkmark
Elektrik ve aydınlatma sistemleri Checkmark Checkmark

İnşaat modelleme

Parçalar Checkmark Checkmark
Montajlar Checkmark Checkmark

Gelişmiş modelleme

Tekrarlanan öğeler için grup oluşturun Checkmark Checkmark Checkmark
Bildiğiniz düzenleyici ortamı Checkmark Checkmark Checkmark
Revit içeriğini FormIt Pro'ya gönderme Checkmark Checkmark
Yerinde modelleme Checkmark Checkmark
Şekilli düzenlenmiş zeminler ve çatılar Checkmark Checkmark
Global parametreler Checkmark Checkmark
Kavramsal kütleleme, uyarlanabilir bileşenler Checkmark Checkmark

İş birliği

Revit Bulut Modelleri Checkmark Checkmark Checkmark
İş paylaşımı (çok kullanıcılı ortam) Checkmark Checkmark
Müdahale kontrolü, kopyala/izle Checkmark Checkmark
Projeler arasında paylaşılan koordinatlar Checkmark Checkmark
Revit Sunucusu Checkmark Checkmark
Görüntü paylaşımı Checkmark Checkmark

Simülasyon ve analiz

Alan analizi Checkmark Checkmark
Rota analizi Checkmark Checkmark
MEP sistemlerinin analizi Checkmark Checkmark
Revit için Enerji Optimizasyonu Checkmark Checkmark
Autodesk Görüntü Oluşturma ile Aydınlatma Analizi Checkmark Checkmark
Güneş ışığı analizi Checkmark Checkmark
Güneş ve gölge çalışmaları Checkmark Checkmark
Yapısal analiz modeli Checkmark Checkmark
Yapısal analiz sonuçları araştırması Checkmark Checkmark
Yapısal analiz Checkmark

Sunum ve görselleştirme

Taslak çizgileri Checkmark Checkmark Checkmark
Gölgeler ve ortam gölgeleri Checkmark Checkmark Checkmark
Mimari derinlik işaretleme Checkmark Checkmark Checkmark
Yer değiştirmiş elemanlar Checkmark Checkmark Checkmark
Gerçekçi görünüm stilleri Checkmark Checkmark Checkmark
Ortografik, perspektif, gözden geçirmeler Checkmark Checkmark Checkmark
Kenar yumuşatma özelliğine sahip pürüzsüz çizgiler Checkmark Checkmark Checkmark
Tıkanıklık ayırma Checkmark Checkmark Checkmark
Bulut görüntü oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Fotogerçekçi malzemeler Checkmark Checkmark Checkmark
Ürün görüntüsü oluşturmada Checkmark Checkmark
Çıkartmalar Checkmark Checkmark

Destek ve kararlılık

Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir Checkmark Checkmark Checkmark
Sertifikalı donanım desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Mevcut özel telefon desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Kapsamlı kullanıcı topluluğu Checkmark Checkmark Checkmark
Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi Checkmark Checkmark Checkmark
Önceki yıllara ait sürümlere erişim Checkmark Checkmark Checkmark
Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme Checkmark Checkmark Checkmark
Ağ dağıtımı Checkmark Checkmark

Kullanıcı arabirimi

Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
İçeriğe duyarlı şeritler Checkmark Checkmark Checkmark
Aile kitaplığı Checkmark Checkmark Checkmark
Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma Checkmark Checkmark Checkmark
Autodesk Family tarayıcısını yükleme Checkmark Checkmark Checkmark
Özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi Checkmark Checkmark

Dokümantasyon

2B detay çizgileri, 2B detay bileşenleri Checkmark Checkmark Checkmark
Revizyon takibi Checkmark Checkmark Checkmark
Boyutlandırma, etiketleme, açıklama, metin Checkmark Checkmark Checkmark
Aşamalı Checkmark Checkmark Checkmark
Çizelgeler, malzeme keşif bedeli Checkmark Checkmark Checkmark
Betonarme demiri şekli görüntüleri Checkmark Checkmark
Tümleşik çizelgeler Checkmark Checkmark
Panel çizelgeler Checkmark Checkmark
Kanal ve boru basınç kaybı raporları Checkmark Checkmark
Filtreleri görüntüleme Checkmark Checkmark
Grafik sütun çizelgeleri Checkmark Checkmark

Birlikte çalışabilirlik

DWG, DXF dosya formatı Checkmark Checkmark Checkmark
Resimler (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
İzlenecek yollar ve görüntüler, FBX, NWC Checkmark Checkmark Checkmark
Oda/Alan raporları, çizelgeler Checkmark Checkmark Checkmark
Bağlı Rhino 3DM ve FormIt AXM dosyaları Checkmark Checkmark
PDF'leri içe aktarma, dışa aktarma Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, DWF işaretleme Checkmark Checkmark
Point cloud'lar Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, aile türleri Checkmark Checkmark

Veri yönetimi

Açın, tüm Revit dosya türlerini düzenleyin Checkmark Checkmark Checkmark
Revit dosyalarını bağlama Checkmark Checkmark Checkmark
Bağlı dosyalardaki öğeleri etiketleme ve zamanlama Checkmark Checkmark Checkmark
Bağlantılardan öğe kopyalama/yapıştırma Checkmark Checkmark Checkmark
Bağlı modellerin görünürlüğünü özelleştirme Checkmark Checkmark
Yerel olmayan verilerle çalışın Checkmark Checkmark

API'ler ve otomasyon

Revit'te Üretken Tasarım Checkmark Checkmark
Autodesk App Store erişimi Checkmark Checkmark
Yazılım geliştirici kiti (SDK) Checkmark Checkmark
3. taraf API eklentileri Checkmark Checkmark
Makrolar Checkmark Checkmark
Dynamo for Revit Checkmark Checkmark

Sistem gereksinimleri

İşlemci

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz
Microsoft Windows

10, 64 Bit

10, 64 Bit

10, 64 Bit
Apple macOS

Linux

Disk alanı

30 GB

30 GB

30 GB
RAM

8-32 GB

8-32 GB

8-32 GB
Video grafik kartı

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
Tarayıcılar

Chrome

Chrome

Chrome