Revit LT'yi 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyin

Revit LT: Uygun maliyetli paket ile sunulan 3B mimari tasarım yazılımı

Kendi kendine öğrenenler için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) çözümü olan Revit LT™, küçük mimari stüdyolar veya tek başına uygulayıcılara yönelik uygun maliyetli bir proje çözümüdür.

  • Revit'in tüm tasarım ve dokümantasyon gücüne çok düşük bir ücretle sahip olun.

  • BIM ile daha fazla iş elde edin.

  • Üretim iş akışlarını hızlandırın ve yeniden çalışmayı azaltmak için çıktıları standart hale getirin.

Revit LT'ye genel bakış (1:37 dk.)

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Sıkça sorulan sorular (SSS)

Revit LT'yi nasıl indirebilirim?

Autodesk hembireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.

Revit LT ücretsiz deneme sürümü ne kadar kullanılabilir?

Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Revit LT ücretsiz deneme sürümümü nasıl uzatabilirim?

Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay ile sınırlayabilirsiniz.

Revit LT indirme sorunlarını nasıl giderebilirim?

Kurulum veya ürün indirmelerinizde sorunla karşılaşırsanız Tarayıcıdan İndirme yöntemini (macOS'de mevcut değil) deneyin. Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme kılavuzumuza göz atın.

Öğrenciler için ücretsiz Revit LT yazılımını nereden indirebilirim?

Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı  ile ücretsiz [ürün adı] yazılımına erişebilirsiniz.

Revit LT ücretsiz deneme sürümümü ücretli aboneliğe nasıl dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Revit LT'nin ürün sayfasını ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ödemeli aboneliğe dönüştürme  hakkında daha fazla bilgi edinin.

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