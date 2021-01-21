Nasıl satın alınır?
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Kendi kendine öğrenenler için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) çözümü olan Revit LT™, küçük mimari stüdyolar veya tek başına uygulayıcılara yönelik uygun maliyetli bir proje çözümüdür.
Revit'in tüm tasarım ve dokümantasyon gücüne çok düşük bir ücretle sahip olun.
BIM ile daha fazla iş elde edin.
Üretim iş akışlarını hızlandırın ve yeniden çalışmayı azaltmak için çıktıları standart hale getirin.
Autodesk hembireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay ile sınırlayabilirsiniz.
Kurulum veya ürün indirmelerinizde sorunla karşılaşırsanız Tarayıcıdan İndirme yöntemini (macOS'de mevcut değil) deneyin. Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme kılavuzumuza göz atın.
Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz [ürün adı] yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Revit LT'nin ürün sayfasını ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ödemeli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.