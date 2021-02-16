MİMARLIK İÇİN REVIT

Mimarlara yönelik BIM araçları

Revit ile mimarlık projesi tasarlayın, belgelendirin, koordine edin, yönetin ve teslim edin.

Revit için Twinmotion'da tasarlanan yapı ve sokak

Neden Revit'i kullanmalısınız?

Sektörler arası iş birliği

Çok disiplinli ekipleri verimli bir şekilde birbirine bağlayın. Revit ile çizimleri güvenli ve emniyetli bir şekilde paylaşın ve açıklama ekleyin.

Aynı anda modelleyin ve belgeleyin

Projenizi tasarlayın ve kolaylıkla sayfalar ve belgeler oluşturun.

Analiz edin ve görselleştirin

Insight ile yapı performans analizi yapın. Revit için Twinmotion ile yüksek kaliteli görselleştirmeler oluşturun.

Özellikler

Mimarlık için Revit'in önemli özellikleri

Tasarımdan dokümantasyona

Duvarlar, kapılar ve pencereler yerleştirin. Kat planları, yükseltiler, bölümler, çizelgeler, 2B ve 3B görünümler ve görüntülemeleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde oluşturun.

Analiz

Tasarım sürecinin başlarında yapı performansını optimize edin, maliyet tahminleri yürütün ve proje ile bina ömrü boyunca performansı takip edin.

Görselleştirme

Fotoğraf gerçekçiliğinde görüntülemeler oluşturun. Tasarımınızı sanal gerçekliğe genişletmek için kesitler ve 3B görünümlerle dokümantasyon ve üç boyutlu panoramalar oluşturun.

Koordinasyon ve işbirliği

Revit'in birleştirilmiş proje ortamında tasarımları mühendisler ve yükleniciler ile paylaşın, senkronize edin ve yineleyin.

İş akışları

Revit'in diğer Autodesk yazılımlarıyla birlikte nasıl çalıştığını görün.

Video: Autodesk Forma özelliklerinin genel görünümü

Forma + Revit

Tasarımlarınızı kolaylaştırmak için konseptten şematik tasarıma kadar uzanan otomasyonları kullanın.

Videoyu izleyin (3:07 dk.)
Video: Insight for Revit kullanarak toplam karbon analizi demosu

Revit + Insight

Sürdürülebilir yapı tasarımına yönelik tasarım kararlarına bilgi sağlamak için analizler gerçekleştirin.

Videoyu izleyin (2:52 dk.)
Video: Revit ve Dynamo Studio iş akışı

Revit + Dynamo

Rutin iş akışlarını otomatikleştirin.

Videoyu izleyin (1:25 dk.)