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Çok disiplinli ekipleri verimli bir şekilde birbirine bağlayın. Revit ile çizimleri güvenli ve emniyetli bir şekilde paylaşın ve açıklama ekleyin.
Projenizi tasarlayın ve kolaylıkla sayfalar ve belgeler oluşturun.
Insight ile yapı performans analizi yapın. Revit için Twinmotion ile yüksek kaliteli görselleştirmeler oluşturun.
Revit'in diğer Autodesk yazılımlarıyla birlikte nasıl çalıştığını görün.
Tasarımlarınızı kolaylaştırmak için konseptten şematik tasarıma kadar uzanan otomasyonları kullanın.
Sürdürülebilir yapı tasarımına yönelik tasarım kararlarına bilgi sağlamak için analizler gerçekleştirin.
- Hayden Co'burn, Kıdemli Proje Mimarı ve Ortağı, CplusC Architects + Builders
- Maria Carriero, yardımcı mimar, Y.A. studio
Görsel Y.A. studio tarafından sağlanmıştır
- Jack Becker, Yönetici, BLDUS
Görsel Ty Cole/OTTO tarafından sağlanmıştır