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Dünyanın her yerinden yaratıcı kişilerin güvendiği Flow Production Tracking, prodüksiyon yönetimiyle yaratıcı süreci birleştiren ve stüdyoların daha verimli çalışmasını mümkün kılan ortak bir merkezdir.
Prodüksiyonunuzun her adımını görerek üretim hattında ilerleyen çekimleri ve varlıkları gerçek zamanlı olarak takip edin.
Otomatik zaman çizelgesi planlama özellikleriyle üretim kaynaklarını öngörün, planlayın ve doğru şekilde boyutlandırın.
Aşırı yüklenilen veya yeterince yararlanılmayan sanatçıları belirleyin ve performans optimizasyonu için iş yükünü kolayca yeniden dengeleyin.
Prodüksiyonun geçmiş notlarına, sürümlerine, durumlarına ve daha fazlasına erişerek bilgiye dayanan incelemeler yapın.
Yüksek kaliteli, renkleri doğru yansıtan web, mobil ve masaüstü oynatma ile her yerden geri bildirim sağlayın.
Maya, 3ds Max ve Unreal Engine gibi entegre araçlarla özel bir üretim hattı tasarlayın
Yaratıcı uygulamalarınızda prodüksiyon yönetimi, inceleme ve onay araçlarına erişin.
Medya izolasyonu, genişletilmiş medya çoğaltma, web ve medya trafiği kontrolü için izolasyon ve daha fazlasının kontrolü sizde olsun.
Grafik pencere öğesi ve zaman serileri, durum geçmişi ve bitirme çizelgeleri ile temel verileri görselleştirin.
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Flow Generative Scheduling
Yapay zeka destekli Flow Generative Scheduling ile kaynak açısından optimize edilmiş ve dengeli zaman çizelgeleri oluşturun. Kaynak açısından optimize edilmiş birden fazla zaman çizelgesi oluşturun, takasları değerlendirin, proje kapsamları değiştikçe tercih ettiğiniz programı uyarlayın ve benzersiz bir hızla Flow Production Tracking'e gönderin.
Kaynak planlama görünümleri
Kaynak Planlama görünümleriyle sanatçı kaynaklarını verimli bir şekilde yönetin. Kapasite ve iş yükünü değerlendirip farklı düzeylerde kaynakların dengeli dağılmasını sağlayın. Sorunsuz bir şekilde canlı verilere erişin ve dışarı bilgi aktarın.
Gerçek zamanlı proje takibi
Prodüksiyon süreciyle ilgili verileri izlemek, gözden geçirmek, onaylamak ve yönetmek için Flow Production Tracking'in bulut tabanlı üretim hattı araçlarını kullanın.
Planlama ve kaynak planlaması
Ekibinizin zamanını projelere ve kilometre taşlarına ayırıp kimin ne üzerinde çalıştığını ve görevlerin ne zamana planlandığını her zaman bilin.
Prodüksiyon içgörüleri
Önemli prodüksiyon verilerini görselleştirin, proje ilerleme durumunu takip edin ve iş açısından kritik kararları hızlıca alın.
Bağlam içi inceleme
İnceleme sırasında yaratıcı kararlarınızın bilgiye dayanması için önceki notlar, sürümler ve durumlarla birlikte prodüksiyon bilgilerinin geniş kapsamlı geçmiş kayıtlarına erişin.
Her yerden medya oynatma
Web ve mobil üzerinden yüksek kaliteli oynatma olanağıyla dilediğiniz her yerden ya da masaüstünde tam çözünürlük ve doğru renklerle medyalarınızı görüntüleyip geri bildirim sağlayın.
Editoryal entegrasyon
Screening Room for RV ile tarayıcıdan veya yerel olarak masaüstünde nihai ürün bağlamında inceleme yapın. Yaratıcı kararlarınızı alırken doğru bilgilerden yola çıkmak için dilediğiniz kesime anında ulaşın.
Düzenli medya incelemeleri
Tüm projelerdeki medyaları tek bir yerden arayın, göz atın ve görüntüleyin. Bir inceleme sırasında oynatma listeleri oluşturun ve etkili notlar alın.
Müşteriler için kolay inceleme
Müşteriler, dünyanın her yerinden basit, korumalı bir web sitesinde inceleme, açıklama ve yorum ekleme işlemleri yapabilir.
Yüksek çözünürlüklü medya görüntüleme
Medyalarınızı RV'de yüksek çözünürlükte ve doğru renklerle görüntüleyin. Buluta bağlı bir masaüstü deneyiminde medyalara göz atın, karşılaştırma yapın, açıklama ekleyin ve geri bildirimde bulunun.
Tak-çalıştır entegrasyonlar
Flow Production Tracking'in prodüksiyon yönetimi ve inceleme araçlarına erişirken Maya, 3ds Max veya Unreal Engine gibi entegre tasarım oluşturma araçlarında doğrudan çalışın.
Yaratıcı uygulamalarla entegrasyon seçenekleri
Flow Production Tracking'in güçlü entegrasyon olanaklarından yararlanarak yaratıcı ekiplerinizin favori tasarım, modelleme ve görselleştirme araçlarına görevler, notlar ve dosyalar ekleyin.
Dosya takibi ve paylaşma
Her türlü içerik oluşturma aracında oluşturulan dosyaları Flow Production Tracking'de kolayca takip edin, paylaşın ve yayınlayın.
Özelleştirilebilir API'ler
Pipeline Toolkit, Python API ve REST API ile özel araçlar ve entegrasyonlar oluşturun.
Flow Production Tracking Araç Seti
Masaüstünüzden Flow Production Tracking projelerinizin genel görünümüne bakın, yaratıcı uygulamalarınızı kolayca başlatın ve entegrasyon araçlarını kurun.
Otomatik dosya yönetimi
Flow Production Tracking'de yayınlanan dosyaları hızlıca bulup yükleyin ve her projenin ilişkili sürümlerine erişin.
İzolasyon özellik seti
Medya izolasyonunun tam kontrolü, genişletilmiş medya replikasyonu, web ve medya trafiği kontrolü için izolasyon ve iyileştirilmiş IP yönetimi dahil, tedarikçilerinizin güvenlik ve performans gereksinimlerini karşılarken buluttan çalışın.
Üçüncü taraf denetimler
İçiniz rahat olsun: Flow Production Tracking web uygulaması ve altyapısı, güvenlik açıklarının tespit edilip giderilmesi amacıyla Independent Security Evaluators (ISE) tarafından üç ayda bir denetime tabi tutulmaktadır.
Gelişmiş güvenlik özellikleri
Çoklu oturum açma (SSO), iki faktörlü kimlik doğrulama ve IP izin listesi gibi özelliklerle stüdyo güvenliğini sıkılaştırın.