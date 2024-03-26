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Bu yazılımı şunun için kullanacağım:
30 günlük ücretsiz Flow Production Tracking deneme sürümü öğrenciler, eğitimciler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve meraklılar dahil olmak üzere herkese açıktır.
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Yazılım deneme sürümleri, sınırlı bir süre için (genellikle 30 gün) en son sürümün tüm özelliklerini keşfetmenize olanak tanır. Deneme sürümünüzü zaten başlatıp başlatmadığınızı görmek için hesabınızı kontrol edin.
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Aksi belirtilmediği sürece tüm alanların doldurulması zorunludur.
Hesap onayı, ürün ve hizmetlere erişim ve bunların yönetim için.
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
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İndirme tarihinden itibaren 30 gün
Güvenlik kodu almak için bir telefon numarası girin. Kodlar sesli mesaj veya metin mesajı (SMS) olarak gönderilebilir. Bu doğrulama kodu, bot değil insan olduğunuzu anlamamızı sağlar.
Cep telefonu numaranızı vererek, ücretsiz deneme sürümü kimliğini doğrulamak için tek seferlik kısa mesaj (SMS) veya arama almayı kabul etmiş olursunuz. Mesaj ve veri ücretleri uygulanabilir.
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
Hesap kurulumunuzu tamamlamak için e-postanızı kontrol edin.
{ TRIAL_DURATION } günlük denemenizin ilk günündesiniz. İlk projenizi oluşturmak için { PRODUCT } uygulamasını açın.
Deneme sürümünüzü Autodesk Account hesabınızdan yönetebilirsiniz.
Lütfen İptal'e tıklayın ve daha sonra tekrar deneyin.
Şirketinizde devam eden bir Autodesk yazılımı kurulumu olduğu için, deneme sürümüne ihtiyacınız bulunmuyor.
Ürün erişimi için lütfen yöneticinizle iletişime geçin.
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
İndirme tarihinden itibaren 30 gün