AutoCAD ve Fusion 360 Karşılaştırması

AutoCAD ve Fusion 360'ın özelliklerini karşılaştırın. İki 3B modelleme yazılımı arasındaki farklar hakkında bilgi edinin.

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Inventor, AutoCAD ve Fusion 'ı içerir

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Fiyatlandırma

Aylık 2.896 TL 7.153 TL 11.581 TL
Yıllık 23.161 TL 57.562 TL 92.644 TL
3 yıllık 69.483 TL 172.685 TL 277.930 TL

Genel Bakış

Fusion 360, entegre bir endüstriyel ve mekanik tasarım platformudur. Üretim ile iş birliği içinde konsept ve prototip.

2B ve 3B CAD yazılımı ile tüm detayları tasarlayın. AutoCAD, masaüstü, web ve mobil cihazlarda sektöre özel araç setlerini ve iş akışlarını geliştirdi.

2B ve 3B modelleme, iş birliği, gelişmiş simülasyon, CAM ve dijital fabrika tasarımına yönelik profesyonel düzeydeki araçlar.

2B + 3B modelleme, tasarım + görüntüleme

Detaylı konsept oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
3D grafik döndürme/kaydırma Checkmark Checkmark Checkmark
Gelişmiş geometrik görünümler Checkmark Checkmark Checkmark
Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
Şekil oluşturucu Checkmark Checkmark Checkmark
Çizim yapma Checkmark Checkmark Checkmark
Derleme modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı Checkmark Checkmark Checkmark
Örgü modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Yüzey modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Parametrik modelleme Checkmark Checkmark Checkmark
Tüp ve boru tasarımı Checkmark Checkmark
Doğrudan modelleme Checkmark Checkmark
Serbest çizim modelleme Checkmark Checkmark
Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları Checkmark Checkmark

Dokümantasyon

2B üretim çizimleri Checkmark Checkmark Checkmark
3B baskı için uyumlu Checkmark Checkmark Checkmark
Geometrik boyutlar ve tolerans (GD+T) standartları Checkmark Checkmark Checkmark
Çizim gruplarını yazdırma Checkmark Checkmark Checkmark
*Uzantıyı Yönet ile çizimlerde izlenen değişiklikler Checkmark Checkmark Checkmark
Açılan görünümler Checkmark Checkmark Checkmark
Birden fazla ürün çizimini toplu şekilde yazdırma Checkmark Checkmark
CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama Checkmark Checkmark
Xref karşılaştırma Checkmark Checkmark
Akıllı açıklama notu araçları Checkmark Checkmark
Mimari Taslak Çizim Standartları Checkmark Checkmark
İçerik merkezi Checkmark

İş birliği

Modelleri içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Görüntü paylaşımı iş birliği Checkmark Checkmark Checkmark
Kullanıcı yönetimi Checkmark Checkmark Checkmark
Global paylaşım Checkmark Checkmark Checkmark
Yorum yapma + kırmızı çizgi Checkmark Checkmark Checkmark
Sınırsız erişim Checkmark Checkmark Checkmark
Genel/özel tasarım paylaşımı Checkmark Checkmark Checkmark
Ekip üyeleri Checkmark Checkmark Checkmark
Blokları içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Çizimleri içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme Checkmark Checkmark
Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme Checkmark Checkmark

Bulut ve mobil kullanım

Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme Checkmark Checkmark Checkmark
Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma Checkmark Checkmark Checkmark
Popüler bulut hizmetleriyle çalışır Checkmark Checkmark Checkmark
Web uygulaması Checkmark Checkmark Checkmark
Mobil uygulama Checkmark Checkmark
Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme Checkmark Checkmark

Simülasyon ve görselleştirme

Açılan görünümler ve animasyonlar Checkmark Checkmark Checkmark
Stres analizi Checkmark Checkmark
Bulut simülasyonu Checkmark Checkmark
Sadeleştirme Checkmark Checkmark
Sonuçları karşılaştırma Checkmark Checkmark
Statik stres Checkmark Checkmark
Modal frekansı Checkmark Checkmark
Termal ve termal stres Checkmark Checkmark
Burkulma Checkmark Checkmark
Doğrusal Olmayan Stres Checkmark Checkmark
Etkinlik simülasyonu Checkmark Checkmark
Şekil optimizasyonu Checkmark Checkmark
Dinamik simülasyon Checkmark

API'ler ve otomasyon

Üretim yöntemleri ve kısıtlamalar Checkmark Checkmark Checkmark
Makine öğrenimi ve yapay zeka Checkmark Checkmark Checkmark
Özel tuş vuruşu komutları oluşturma Checkmark Checkmark
AutoLISP programlama ve otomasyon Checkmark Checkmark
Visual LISP işlevselliği Checkmark Checkmark
Visual Basic uygulamaları Checkmark Checkmark
Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme Checkmark Checkmark
Birden çok nesne özelliğini düzenleme Checkmark Checkmark
Sektöre özgü nesne kitaplıkları Checkmark Checkmark
Makrolar Checkmark Checkmark
Yerel, düzenlenebilir sonuçlar Checkmark Checkmark
Bulut çözümü Checkmark Checkmark
Maliyet Checkmark Checkmark
Tasarım yapılandırmaları Checkmark Checkmark
Otomatik çerçeve tasarımı Checkmark Checkmark
Sac metal Checkmark Checkmark

Mekanik tasarım

Tasarım parçaları, montajlar, ürünler Checkmark Checkmark Checkmark
Parça güncellemelerini otomatikleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama Checkmark Checkmark Checkmark
Akıllı araç paletleri Checkmark Checkmark Checkmark
Harici CAD geometrisini içe aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri Checkmark Checkmark Checkmark
Malzeme listelerini otomatikleştirin Checkmark Checkmark
700.000'den fazla akıllı imalat parçası Checkmark Checkmark

Elektrik + PCB tasarımı

Şematik yakalama Checkmark Checkmark Checkmark
Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma Checkmark Checkmark
Tutarlı proje standartları kullanın Checkmark Checkmark
Proje tabanlı bir yapıda düzenleme Checkmark Checkmark
Kablolama şeması hata kontrolü Checkmark Checkmark
65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü Checkmark Checkmark
PCB yerleşimi Checkmark Checkmark
PCB üretimi (CAM) Checkmark Checkmark
Üretilebilirlik/DRC için tasarım Checkmark Checkmark
MCAD-ECAD birleşmesi Checkmark Checkmark
Bileşen kitaplığı yönetimi Checkmark Checkmark
SPICE simülasyonu Checkmark Checkmark
Elektronik soğutma Checkmark Checkmark
PCB tasarım entegrasyonu Checkmark Checkmark
Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik Checkmark

İmalat

2,5 ve 3 eksenli frezeleme Checkmark Checkmark
3+2 frezeleme (5 eksenli konumsal) Checkmark Checkmark
4 eksenli frezeleme Checkmark Checkmark
5 eksenli eşzamanlı frezeleme Checkmark Checkmark
Kurulum problama Checkmark Checkmark
Tornalama Checkmark Checkmark
Freze-tornalama Checkmark Checkmark
Su jeti, lazer kesici, plazma kesici Checkmark Checkmark
Ücretsiz Post İşlemci Kütüphanesi Checkmark Checkmark

Katmanlı imalat

Eriyik filament imalatı (FFF) Checkmark Checkmark
İlişkisel programlama Checkmark Checkmark
Metal katmanlı imalat Checkmark Checkmark

Model yönetimi

Koordineli BIM modellerini entegre edin Checkmark Checkmark Checkmark
Modele dayalı tanım Checkmark Checkmark Checkmark
Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirlik Checkmark Checkmark Checkmark
Nesneleri renklerle katmanlara atama Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ dosya doğrulaması Checkmark Checkmark

Veri yönetimi

Yönetim araçları Checkmark Checkmark Checkmark
Kullanıcı yönetimi Checkmark Checkmark Checkmark
Dosya dışa aktarma Checkmark Checkmark Checkmark
Sürüm kontrolü Checkmark Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark Checkmark Checkmark
Yerel olmayan verilerle çalışın Checkmark Checkmark Checkmark
Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma Checkmark Checkmark Checkmark
Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik Checkmark Checkmark

Araç setleri

Architechture araç seti Checkmark Checkmark
Map 3D araç seti Checkmark Checkmark
MEP araç seti Checkmark Checkmark
Plant 3D araç seti Checkmark Checkmark

Uzantı uyumluluğu

Simülasyon Uzantısı Checkmark Checkmark
Üretken Tasarım Uzantısı Checkmark Checkmark
Talaşlı İmalat Uzantısı Checkmark Checkmark
Yuvalama ve İmalat Uzantısı Checkmark Checkmark
Ürün Tasarımı Uzantısı Checkmark Checkmark
Yönetim Uzantısı Checkmark Checkmark
Katmanlı İnşa Uzantısı Checkmark Checkmark

Kullanıcı arabirimi

Menüyü ve şerit arayüzlerini özelleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
İçeriğe duyarlı şeritler Checkmark Checkmark Checkmark
Uyumlu kullanıcı deneyimi Checkmark Checkmark Checkmark
Blok kütüphanesi Checkmark Checkmark
Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma Checkmark Checkmark
CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma Checkmark Checkmark
Son veya favori bloklara hızlı erişim Checkmark Checkmark

Destek ve kararlılık

Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirin Checkmark Checkmark Checkmark
Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir Checkmark Checkmark Checkmark
Sertifikalı donanım desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Mevcut özel telefon desteği Checkmark Checkmark Checkmark
Kapsamlı kullanıcı topluluğu Checkmark Checkmark Checkmark
Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi Checkmark Checkmark Checkmark
Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme Checkmark Checkmark Checkmark
Önceki yıllara ait sürümlere erişim Checkmark Checkmark

Sistem gereksinimleri

İşlemci

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz
Microsoft Windows

10, 64 Bit

10, 64 Bit

10, 64 Bit
Apple macOS

Big Sur v11

Big Sur v11, Mac'te Windows 10

Linux

Disk alanı

30 GB

30 GB

30 GB
RAM

8-32 GB

8-32 GB

8-32 GB
Video grafik kartı

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği

DirectX 11 özellikli, Shader Model 5, en az 4 GB video belleği
Tarayıcılar

Chrome

Chrome

Chrome