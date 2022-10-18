AutoCAD ve Fusion 360 Karşılaştırması

Fusion 360, entegre bir endüstriyel ve mekanik tasarım platformudur. Üretim ile iş birliği içinde konsept ve prototip.

2B ve 3B CAD yazılımı ile tüm detayları tasarlayın. AutoCAD, masaüstü, web ve mobil cihazlarda sektöre özel araç setlerini ve iş akışlarını geliştirdi.