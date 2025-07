Datasikkerhet

Første gang du logger på og godkjenner Autodesk-produkter og -tjenester, samler Autodesk inn identifikatorer som unike enhetsidentifikatorer, IP-adresser, produkt-ID-er, produktlisenser og brukernavn for kontoer. Vi samler også inn elektronisk informasjon, for eksempel informasjon om operativsystemer, produktbruk og geolokasjon, og sender denne informasjonen til Autodesks servere. Se Autodesks personvernerklæring (engelsk) for mer informasjon om personopplysninger som behandles av Autodesk.

I tillegg til datainnsamling for lisensieringsformål for navngitte brukere, innhenter vi personopplysninger på ulike måter for å kunne tilby Autodesks tjenester. For eksempel innhentes visse personopplysninger direkte fra deg, for eksempel når du registrerer deg for en konto eller bruker et produkt, registrerer et produkt eller en tjeneste, registrerer deg for vårt nyhetsbrev eller et av våre arrangementer eller kontakter oss på annen måte. Andre data samles inn eller genereres automatisk angående hvordan, når og hvorfor du samhandler med produktene våre. Vi innhenter også visse opplysninger om deg fra tredjeparter som tilknyttede selskaper og forretningspartnere. Vi bruker personopplysningene dine med omhu og på nyttige måter, som beskrevet i Autodesks personvernerklæring (engelsk).