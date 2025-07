Konfigurere SSO

Med felles pålogging (SSO), lar Autodesk-abonnementet ditt deg logge på flere Autodesk-produkter og -tjenester med organisasjonens brukerinformasjon. Dette betyr at du bare logger deg på én gang for alle produktene, uten behov for flere passord. Administratorene trenger bare å opprettholde én e-postadresse/passord-kombinasjon for hver bruker, og passordretningslinjene som gjelder for nettverket gjelder også for Autodesk-tjenestene.



Ved bruk av Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0-protokollen, konfigureres Autodesk SSO på domenenivå for alle brukere. Hvis du aktiverer SSO for et team, betyr det at alle brukerne som tilhører samme organisasjon og domene, også hvis de er på forskjellige team, bruker SSO for å logge seg på. Dette teamet fungerer som kontrollsenteret for administrering av domener og SAML-tilkoblinger.

Kunder med en Suksessplan for virksomheter vil få ytterligere fordeler av å bruke Autodesks katalogsynkroniseringsegenskaper med SSO til å synkronisere grupper og brukere fra bedriftskatalogen.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om oppsett av SSO og bruk av katalogsynkronisering, se Autodesks konfigurasjonsveiledning for felles pålogging.