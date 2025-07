Vanlige spørsmål om Flex

Både enkeltbrukerabonnementer og Flex er former for navngitt brukertilgang. Enkeltbrukerabonnementer er dedikerte abonnementer, tilordnet for bruk til bare én navngitt bruker om gangen. De passer best for brukere som anvender produktene jevnlig. Flex, derimot, er ikke et dedikert abonnement. Det er ment å deles av et ubegrenset antall brukere, som får tilgang til produkter ved å "betale" en daglig pris ved bruk av tokener. Flex er best egnet for sporadisk produktbruk.