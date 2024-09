Administratorer har tilgang til Teaminnsikter under Rapportering i Autodesk-kontoen. Teaminnsikter gir informasjon om et teams abonnement og viser produktbruk for hver bruker. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å identifisere handlinger for optimalisering av brukertilordninger, produktbruk og abonnementer. Innsiktene oppdateres daglig.

Den primære, sekundære eller SSO-administratoren kan vise Teaminnsikter. I tillegg krever noen innsikter spesifikk rolletillatelse. Det er for eksempel bare administratorer som kan kjøpe flere lisenser for teamet sitt, som får hele innsikten over tilordninger.

Innsikter er bare tilgjengelig hvis:

Teamet har et enkeltbrukerabonnement eller Flex.

Når det gjelder produktinnsikt, velger de individuelle brukerne datainnsamling og har aktiv bruk.

Teamet har en Premium-plan for innsikter som gir detaljer på brukernivå.

For produktinnsikt (for eksempel AutoCAD) har de individuelle brukerne aktiv bruk.

Merk: Ikke alle Autodesk-produkter støtter innsikter. Innsikter er ikke tilgjengelig for produkter under klassisk brukeradministrasjon.