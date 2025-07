Ekspertveiledning

Når du har sendt inn forespørselen om en veiledningsøkt, vil den tilordnede tekniske Autodesk-kontospesialisten (TAS) ta kontakt med deg for å avtale et innledende første anrop. I løpet av anropet vil dere drøfte ønskede resultater og den tekniske kontospesialisten vil fastslå omfanget av innholdet som skal leveres. Etter at TAS har planlagt veiledningsøkten, vil du se at den er oppført i Suksess-senteret, der du vil registrere teammedlemmene slik at de kan delta i økten. Teammedlemmene dine vil motta en e-post med all informasjonen de trenger for å delta i veiledningsøkten.

Når veiledningsøkten er fullført, vil du se informasjon om den i Suksess-senteret, der du kan spore deltakelse og emnene som ble dekket.