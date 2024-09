Muligheten til å bruke programvaren i et virtuelt miljø avhenger av hvilket produkt du bruker, hvordan du kjøpte det, og om bruksvilkårene for den kjøpsplanen tillater virtualisering. Sjekk systemkravene til programvaren for å være sikker på at den vil kjøre i et virtuelt miljø. Hvis du vil kontrollere at programvaren er kvalifisert til bruk i et virtuelt miljø, kan du se gjennom vilkårene for tilgang og bruk for kjøpsplanen.

Disse kjøpsplanene tillater en form for virtualisering:

Enkeltbrukerabonnement, Autodesk Flex eller en bedriftsavtale . Administratorer kan distribuere programvare slik at en tilordnet bruker kan få tilgang til den fra flere enheter, men bare én autorisert bruker har tilgang til én enkelt lisens om gangen. Enkeltbrukerabonnementer krever at brukerne logger på for å autorisere sin programvaretilgang.

Merk: Hvis det virtuelle miljøet ikke beholder brukerens MAC-adresse ved omstart, må brukeren logge på hver økt for å få tilgang til programvaren.

Nettverkslisensservere, serverkomponenter eller serverbaserte produktkomponenter . Du kan virtualisere serverkomponenter lokalt på ditt eget WAN, eller eksternt via en tredjeparts skyleverandør. Hvis du velger et eksternt alternativ, må du sørge for at: den vertsbaserte programvaren er ordentlig sikret av din tredjeparts skyleverandør du kan kontrollere tilgang til og bruk av den eksternt vertsbaserte programvaren



Retningslinjer for virtualisering etter kjøpstype